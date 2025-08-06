Tokyo’da 56 kişi sıcaktan öldü

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Tokyo Adli Tıp Kurumu’nun verilerine göre, 16 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında 56 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölenlerin yaş dağılımı, aşırı sıcak havaların özellikle yaşlı nüfusu etkilediğini gösteriyor. En fazla ölüm, 26 kişi ile 70 ve üzeri yaş grubunda gerçekleşirken, 80’li yaşlarda 16 kişi, 60’lı yaşlarda ise 10 kişi yaşamını yitirdi. Rapora göre ölen 56 kişiden 54’ü evinde hayatını kaybetti. Bu kişilerden 38’inin evinde klima bulunmasına rağmen kullanmadığı, 11 kişinin klima kullanmasına rağmen öldüğü ve 5 kişinin ise evinde klima bulunmadığı belirlendi. Uzmanlar, ev içi sıcaklık değerlerinin 30 dereceyi aşabildiğine dikkat çekerek, bol su tüketimi ve klima kullanımı çağrısı yapıyor. Öte yandan İspanya’da yüksek sıcaklar nedeniyle temmuz ayında 1060 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.