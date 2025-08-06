×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Tokyo’da 56 kişi sıcaktan öldü

Güncelleme Tarihi:

#Tokyo#Japonya Sıcak Hava#Sıcak Hava Dalgası
Tokyo’da 56 kişi sıcaktan öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 07:00

JAPONYA, sıcak havayla mücadele ediyor. Dün termometrelerin 41.8 derece gösterdiği Tokyo, sıcak havalardan en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Haberin Devamı

Tokyo Adli Tıp Kurumu’nun verilerine göre, 16 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında 56 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölenlerin yaş dağılımı, aşırı sıcak havaların özellikle yaşlı nüfusu etkilediğini gösteriyor. En fazla ölüm, 26 kişi ile 70 ve üzeri yaş grubunda gerçekleşirken, 80’li yaşlarda 16 kişi, 60’lı yaşlarda ise 10 kişi yaşamını yitirdi. Rapora göre ölen 56 kişiden 54’ü evinde hayatını kaybetti. Bu kişilerden 38’inin evinde klima bulunmasına rağmen kullanmadığı, 11 kişinin klima kullanmasına rağmen öldüğü ve 5 kişinin ise evinde klima bulunmadığı belirlendi. Uzmanlar, ev içi sıcaklık değerlerinin 30 dereceyi aşabildiğine dikkat çekerek, bol su tüketimi ve klima kullanımı çağrısı yapıyor. Öte yandan İspanya’da yüksek sıcaklar nedeniyle temmuz ayında 1060 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokyo#Japonya Sıcak Hava#Sıcak Hava Dalgası

BAKMADAN GEÇME!