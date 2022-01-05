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Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı

#Japonya#Orkinos#Mezat
Tokyoda 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı

Japonya’daki Toyosu Balık Pazarı'nda yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 211 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 1.9 milyon liraya alıcı buldu.

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Japonya'da her yeni yılda geleneksel olarak yapılan balık mezatı bu sene de Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarı'nda gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu. En yüksek fiyat teklifini geçen yıl olduğu gibi Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 211 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos alırken, balık 16.88 milyon yene (yaklaşık 1.9 milyon lira) alıcı buldu.

PANDEMİ VURMUŞTU

2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarı'nın Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon yenlik (yaklaşık 38 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu. 2020 yılında 276 kilogramlık bir orkinos için verilen en yüksek teklif 193.2 milyon yen (yaklaşık 22 milyon lira) olurken, geçen yıl da 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon yene (yaklaşık 2.4 milyon lira) satılmıştı. Son yıllarda belirlenen fiyatların önceki senelere göre düşük olması, Covid-19 pandemisinin restoran sektörü üzerindeki etkisi olarak yorumlanmıştı.

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#Japonya#Orkinos#Mezat

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