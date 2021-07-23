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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Tokyo Olimpiyatları'na korona krizi: Vaka sayısı 106'ya çıktı

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Tokyo Olimpiyatları'na korona krizi: Vaka sayısı 106'ya çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 106'ya yükseldi.

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 19 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 19 kişi arasında 3 sporcu ve 3 medya mensubunun yer aldığı, bu kişilerin karantina periyoduna alındığı kaydedildi.

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Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 106'ya çıktı.

Salgın nedeniyle 2021 yazına ertelenen olimpiyatların açılış töreni Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Ulusal Stadyum'da bugün TSİ 14.00'te yapılacak.

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