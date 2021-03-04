Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na deniz aÅŸÄ±rÄ± seyirci kabul edilmeyebilir
Japonya'da hÃ¼kÃ¼metin, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sebbeiyle Tokyo OlimpiyatlarÄ± ve Paralimpik OyunlarÄ±na deniz aÅŸÄ±rÄ± seyirci kabul edilmemesine yÃ¶nelik planlama yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Kyodo ajansÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, temmuzda dÃ¼zenlenecek turnuvaya sadece Ã¼lke iÃ§inde seyirci giriÅŸine izin verileceÄŸi ve deniz aÅŸÄ±rÄ± Ã¼lkelerden seyirci kabul edilmemesiÂ planlanÄ±yor.
Karara yÃ¶nelik planlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken,Â UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC)Â BaÅŸkanÄ± Thomas Bach ile Tokyo OlimpiyatlarÄ± Organizasyon Komitesi BaÅŸkanÄ± HaÅŸimoto SeikoÂ Ã§evrim iÃ§i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Turnuva kapsamÄ±nda spor yerleÅŸkelerine kabul edilecek seyirci sayÄ±sÄ± kararÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± konuÅŸan HaÅŸimoto, tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lara yÃ¶nelikÂ "gÃ¼venli olimpiyatlarÄ±" dÃ¼zenlemeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
HaÅŸimoto, Japonya dÄ±ÅŸÄ±ndan seyirci kabulÃ¼ne iliÅŸkin kararÄ±n, olimpiyat meÅŸale turunun baÅŸlayacaÄŸÄ±Â 25 Mart'a kadar aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek,Â "VirÃ¼sÃ¼n yeni varyantÄ± dahil edildiÄŸinde bu kararÂ oldukÃ§a dikkat istiyor." dedi.
Japon halkÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in son derece titiz davrandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden HaÅŸimoto, bunun yanÄ± sÄ±ra turnuvaya katÄ±lmak isteyen turistlerin de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zettiklerini dile getirdi.
Daha Ã¶nce 24 Temmuz-9 AÄŸustos 2020'deÂ yapÄ±lmasÄ± planlanan ve salgÄ±n nedeniyle ertelenenÂ TokyoÂ OlimpiyatÂ OyunlarÄ±'nÄ±nÂ 23 Temmuz-8 AÄŸustos 2021'deÂ dÃ¼zenlenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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