Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Japonya ile İngiltereden Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu mesajıJaponya ile İngiltere'den 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu mesajı#Serbest Ve Açık Hint-Pasifik
Aydında silahlı kavga: 5 yaralı, 2 gözaltıAydın'da silahlı kavga: 5 yaralı, 2 gözaltı#Silahlı Kavga
Tokyo Maratonu ertelendiTokyo Maratonu ertelendi#Tokyo Maratonu
Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi eklendi Hasta yakını doktoru darbettiSağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi eklendi! Hasta yakını doktoru darbetti#Sağlık Çalışanları
Galatasarayda 4 eksik, Alanyasporda gözler Emre Akbabada Öne çıkan iddaa tahmini...Galatasaray'da 4 eksik, Alanyaspor'da gözler Emre Akbaba'da! Öne çıkan iddaa tahmini...#Misli.Com
Diagne’den sitemli ve imalı paylaşımDiagne’den sitemli ve imalı paylaşım#Galatasaray
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacakDrone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak#World Drone Cup
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfaktada hüzünlü anlarDemet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar #Demet Akalın
Ordu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyorOrdu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor#Ordu Öğrenci Yurdu
O dövmeyi asla görmeyeceksiniz demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi#Billie Eilish
HABERLERDünya Haberleri

Tokyo Maratonu ertelendi

#Tokyo Maratonu#Japonya#Olimpiyatlar
Tokyo Maratonu ertelendi

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Japonya'da, her yıl düzenlenen Tokyo Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ertelendi.

Haberin Devamı

(AA) Tokyo Marathon Foundation, düzenlediği yönetim kurulu toplantısı sonrası, başkentte Kovid-19'a karşı süren olağanüstü hal (OHAL) sebebiyle ertelendiğini bildirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, "Kovid-19 trendi ve hareket kabiliyetine yönelik sınırlamaları tahmin etmenin zorluğu sebebiyle" maraton koşusu Mart 2022'ye ertelendi.

Maraton Direktörü Hayano Tadaaki, "Sadece koşucular ve gönüllüler değil, müsabakayı iple çeken herkesten özür diliyoruz." ifadesini kullandı.

Koşuda yer alması planlanan sporculara, ya gelecek yıl koşmaları ya da başvuru ücretlerinin geri ödenmesi fırsatı verileceği kaydedildi.

33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunlarında, Japonya içi ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tokyo Maratonu#Japonya#Olimpiyatlar