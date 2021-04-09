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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 09:00 | Son Güncelleme:

Tokyo genelinde Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanacak

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Tokyo genelinde Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanacak

Japonya Başbakanı Yoşihide, Kovid-19 vakalarının artması sonucu başkent metropolünde "yarı olağanüstü hal (OHAL)" tedbirleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında Tokyo metropolünde artış trendi gösteren günlük Kovid-19 vakalarına değinen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Tokyo genelindeki 23 ilçede yeni salgın tedbirlerini uygulamayı hedeflediklerini açıkladı.

Suga, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti ile Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ile görüşmesi sonrası yeni uygulamanın detayları ve kapsamının kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayanan haberine göre, yarı OHAL şeklinde adlandırılan ve hafta başında yürürlüğe girecek yeni tedbirler başkent genelinde 11 Mayıs'a dek sürecek.

Tokyo haricinde yeni tedbirlerin Kyoto ve Okinawa eyaletlerinde de ilan edileceği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 497 bin 602’ye, ölü sayısı 9 bin 351’e yükseldi. Ülke genelinde 464 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 124 bin 450’ye, Osaka’da 57 bin 531’e, Kanagawa’da 49 bin 67’ye, Saitama’da 33 bin 917’ye, Çiba’da 30 bin 358’e çıktı.

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