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Tokayev, Nazarbayev’e yüklendi

#Kazakistan#Nazarbayev#Tokayev
Tokayev, Nazarbayev’e yüklendi

SON derece hareketli bir haftayı geride bırakan Kazakistan’da, dün meclis kürsüsüne çıkan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protesto gösterilerinin bastırılmasının ardından yaptığı konuşmada 30 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yönetimine ağır yüklendi.

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Kazakistan Meclisi’nin dün yapılan olağanüstü oturumunda konuşan Tokayev, “Nazarbayev döneminde, onun şahsi katkılarıyla oluşturulan oligarşik yapı Kazakistan’ı sömürdü. Ülkemizin gelirleri artmasına rağmen halk refahtan payına alamadı. Yeni yıldan bu yana yaşadığımız çalkantılar ve büyük değişimin ardından Kazakistan’da yeni, derin bir reform süreci başlıyor” ifadelerini kullandı. İstikrar fonu oluşturulacağını söyleyen Tokayev, “Nazarbayev dönemindeki oligarklar, yeni yasal düzenlemelerle her yıl astronomik kazançlarının bir bölümünü bu fona devretmek mecburiyetinde olacak” dedi. Tokayev’in akaryakıt zammı üzerine çıkan halk ayaklanması sonrasında Güvenlik Konseyi başkanlığından aldığı Nazarbayev’in (81) nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.

RUS ASKERLERİ ÇEKİLİYOR

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2 Ocak’taki protestoların ardından Kazak yönetiminin davetiyle ülkeye gelen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kuvvetlerinin durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Destekleri için KGAÖ kuvvetlerine “minnettar olduklarını” söyleyen Tokayev, “KGAÖ müşterek kuvvetleri 13 Ocak’tan itibaren çekilmeye başlayacak ve 10 gün içerisinde Kazakistan’dan tamamen ayrılmış olacak” dedi.

Tokayev, Nazarbayev’e yüklendi

ALİHAN SMAİLOV BAŞBAKAN

Planlanan ekonomik reformların başarıya ulaşması için yeni kadroların büyük önem arz ettiğine işaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, başbakan adayı olarak Alihan Smailov’u meclis onayına sundu. 107 sandalyeli Kazakistan meclisi, oturuma katılan 89 delegenin oyuyla yeni başbakana güvenoyu vermiş oldu. Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’da halkın akaryakıt zamları nedeniyle ayaklanmasının dördüncü gününde imzaladığı kararnameyle Smailov’u geçici başbakan olarak atamıştı.

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