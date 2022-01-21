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Tokayev: “Milli gelir dağılımındaki dengesizlik acilen değiştirilmeli”

#Kasım Cömert Tokayev#Kazakistan#Milli Gelir
Tokayev: “Milli gelir dağılımındaki dengesizlik acilen değiştirilmeli”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan'da iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantıda milli gelir dağılımındaki dengesizliğin acilen değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Milli gelir dağılımında dengesizlik sorunu olduğunu belirten Tokayev, halkın yararı için hükümet ve iş dünyası arasındaki etkileşim yollarının belirlenmesi gerektiğinin de altını çizerek, beyan edilen sosyal ve ekonomik gündem ile gerçek durum arasındaki uyumsuzluğun kritik bir hale geldiğini söyledi. Tokayev, “Bu nedenle ekonomi politikasını yeniden canlandırmak için acilen birlikte çalışma başlatmalıyız. Oyunun daha dürüst, şeffaf ve adil kuralları belirlenmeli” dedi.

EŞİTSİZLİK TEHLİKELİDİR

Sınırlı elit grupların artan etkisi ve halkın çoğunun gelirindeki düşüşün ulusal güvenliğe ciddi tehdit haline geldiğine ve bunun toplumda ekonomik, sosyal ve siyasi bölünmeye yol açabileceğine değinen Tokayev, “Uluslararası uzmanlar, Kazakistan’ın zenginliklerinin yarısına sadece 162 kişinin sahip olduğunu savunuyor. Halkın yarısının aylık geliri 50 bin tengeyi geçmiyor. Bu bin 300 dolardan fazla. Bu parayla yaşamak mümkün değil. Dediğim gibi böyle bir tabakalaşma ve eşitsizlik tehlikelidir. Durum acilen değiştirilmeli” diye konuştu.

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#Kasım Cömert Tokayev#Kazakistan#Milli Gelir

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