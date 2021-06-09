Tokat şoku yaşamıştı! İşte Macron'dan ilk sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkenin güneydoğusundaki Drome bölgesine ziyareti sırasında acı bir sürprizle karşılaşmış, kalabalık içerisinde yer alan bir kişi Macron'a tokat atmıştı.

Çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülenen bu olayın yankıları sürerken Macron'dan konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

Yerel gazete Dauphiné Libéré'ye konuşan Macron, 'Bunun, pek çok kişinin hayatı için çok önemli olan diğer konuları gölgede bırakmasına izin vermemeliyiz' dedi.

Siyasi iklimin kötüleştiğini hissedip hissetmediği sorulduğunda ise Macron'un cevabı 'Hayır' oldu.

Macron gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Fransız halkı cumhuriyetçi bir halktır. Fransız halkının ezici çoğunluğu temel sorunlarla ilgileniyor. Bazı gösterilerde de gördüğümüz aşırı şiddet içeren münferit olayların kamusal tartışmayı ele geçirmesine izin vermeyelim. Bunu hak etmiyorlar.'

Ülkenin pek çok bölgesine ziyaretlerde bulunmaya devam edeceğinin altını çizen Macron yaşanan olayın insanlarla tanışmasını engellemeyeceğini ve 'hiçbir endişe duymadığını' söyledi.

Macron, 'Aslında ben de oradaki adamın yanında bulunanları selamladım ve onlarla fotoğraf çektirdim. Devam ettim ve devam edeceğim. Beni hiçbir şey durduramaz' ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU!

Fransız basını, saldırganın Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığını, ayrıca HEMA ustası olduğunu yazdı.

Saldırganın sosyal medyada aşırı sağcı hesapları takip ettiği belirtildi. Valence savcılığı, adı Damien T. olarak açıklanan 28 yaşındaki saldırgan ile onunla birlikte gözaltına alınan arkadaşının sabıka kaydının olmadığını açıkladı

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