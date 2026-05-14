Tokadın sebebi çapkınlık... Macron’un İranlı oyuncuyla mesajları ortaya çıktı

Fransız yazar Florian Tardif, gerginliğin arkasında Macron’un, İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani ile olan mesajlaşmalarının olduğunu öne sürdü.

‘SİZİ ÇOK GÜZEL BULUYORUM’

Paris Match yazarı ve RTL yorumcusu Florian Tardif, yeni yayımlanan “Neredeyse Mükemmel Bir Çift” adlı kitabında o dönemde “şakalaşma” olarak yansıtılan olayın gerçekte bir “çift tartışması” olduğunu öne sürdü. Tardif’e göre Macron, Ferahani ile birkaç ay boyunca “platonik” bir iletişim sürdürdü. Hatta on yıldan fazla bir süredir Fransa’da sürgünde yaşayan Ferahani’ye “Sizi çok güzel buluyorum” şeklinde mesajlar dahi gönderdi. Macron’un eşi Brigitte Macron’un bu mesajları fark etmesi üzerine patlak veren gerginlik, Vietnam’da Hanoi Havalimanı’nda milyonlarca kez görüntülenen tokat krizinin yaşanmasına neden oldu. Öte yandan Ferahani, verdiği bir röportajda ilişki iddialarını yalanlamış ve “İnsanların neden böyle hikâyelerle ilgilendiğini sorgulamak lazım. Bazılarında sevgi eksikliği var ve bunu böyle romanslarla dolduruyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

TERK ETMESİNDEN KORKTUM

Macron çiftinin arasındaki yaş farkının 25 olduğu biliniyor. Brigitte Macron, 3 yıl önce verdiği bir röportajda eşi henüz 15 yaşındayken kendisinin 40 yaşında olduğunu belirterek “İlişkinin başında sürekli kaygılıydım. Kafam allak bullaktı. Beni kendi yaşında birisiyle birlikte olarak terk etmesinden korkuyordum” demişti.