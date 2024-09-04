Titanik’in efsane figürü bulundu

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Bir zamanlar birinci sınıf salonunu süsleyen 60 santimetre boyundaki ‘Versaylı Diana’ figürü araştırmalar sırasında bulundu. Tarihi figür enkaz alanından çıkarılıp sergilenmeye hazırlanıyor.

GEMİ ÇÖKÜYOR

Öte yandan geminin bazı kısımlarında çökmelerin meydana geldiği açıklandı. Bu yaz robotik denizaltılar tarafından çekilen görüntülerde geminin pruvasının 4.5 metrelik kısmının deniz tabanına çöktüğü tespit edildi. Keşif ekibi, geminin tamamının çökmesinin an meselesi olduğunu vurguladı.