Titanik’in 113 yıllık sırları gün yüzüne çıkıyor: Batana kadar ışıkları yandı

Haberin Devamı

BBC’nin haberine göre, Titanik’e yapılan ilk tam kapsamlı taramada elde edilen üç boyutlu dijital görüntüler, geminin sulara gömülmeden önceki sürece dair yeni ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Buzdağına çarpmasının ardından ortadan ikiye ayrılan geminin 3 boyutlu görüntülerinde, 3 bin 800 metre derinlikte yer alan geminin enkazı ilk defa tamamıyla görüntülendi. Araştırma için geminin enkaz halini her açıdan gösteren 700 binin üzerinde görüntü kullanıldı.

KAHRAMANCA DAVRANDILAR

Elde edilen görüntülerde A4 kağıdı boyutundaki çok sayıda deliğin geminin batmasına yol açan nedenlerden biri olduğu saptanırken, buzdağının parçalarının çarpışma sırasında bazı yolcu kamaralarının içine girdiği belirlendi. Geminin kazan dairesinin incelendiği yeni görüntülerde de işçilerin, geminin ışıklarının açık kalması için sonuna kadar mücadele ettikleri anlaşıldı. Titanik uzmanı Parks Stephenson, ışıkları açık tutmak için fırınlara kömür depolayan mühendis ekibinin çabaları sayesinde birçok kişinin hayatının kurtulduğunu belirtti. İşçilerin ışıkları ve elektriği sonuna kadar çalışır durumda tuttuklarını kaydeden Stephenson, “Böylece mürettebata cankurtaran botlarını zifiri karanlıkta değil, az ışıkla güvenli bir şekilde suya indirmeleri için zaman tanıdılar” dedi. Stephenson, incelenen görüntülerde buhar vanasının gemi battıktan sonra açık halde bulunmasının bu durumu kanıtladığını söyleyerek, bu ekibin kahramanca davrandığını kaydetti.

Haberin Devamı

TİTANİK’İN HİKÂYESİ

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912’de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York’a gitmek üzere İngiltere’nin Southampton kentinden yola çıktı. Gemi, 15 Nisan 1912’de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik’in sularına gömüldü. Kazada 1500’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi sadece 710 kişiyi kurtarmıştı.