Titanik mektubu rekor kırdı

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Titanik yolcularından Albay Archibald Gracie’nin yazdığı mektup, ‘Henry Aldridge and Son’ müzayede evinde yapılan açık artırmada, başlangıçta beklenen 80 bin doların beş katı fiyatı 400 bin dolara (yaklaşık 15.5 milyon TL) ismi açıklanmayan bir kişi tarafından alındı. Mektup, Gracie’nin Titanik’e İngiltere Southampton’dan bindiği 10 Nisan 1912 tarihini taşıyor. Birinci sınıf bir yolcu olan Gracie, mektubu C51 numaralı kamarasından yazdı.

GÜZEL GEMİ AMA...

11 Nisan’da gemi İrlanda’nın Queenstown limanına yanaştığında gönderilen mektupta Gracie, Titanik hakkında “Güzel bir gemi ama onun hakkında bir yargıya varmadan önce yolculuğumun sonunu bekleyeceğim” ifadelerini kullanıyor. Gemi, 5 gün sonra Kuzey Atlantik’te bir buzdağına çarparak batmıştı. Albay Gracie o gece bir sandala tutunarak hayatta kalmayı başardı. Kazadan sonra Titanik faciası hakkında en çok bilinen kitaplardan biri olan “The Truth About The Titanic” (Titanic Hakkında Gerçekler) adlı bir kitap yazarak yaşadıklarını anlattı. Ancak facia gecesinde yaşadığı hipotermi ve fiziksel yaralanmalar nedeniyle sağlığı ciddi şekilde bozuldu ve Aralık 1912’de hayatını kaybetti.