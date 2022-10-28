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'Titanik gizemi' çözüldü... Tarihi keşif sonrası ilk açıklama geldi!

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#Titanik#Dünya#Bilim
Titanik gizemi çözüldü... Tarihi keşif sonrası ilk açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 13:56

Atlantik Okyanusu'nda batan Titanik ile ilgili bir sır perdesi daha aralandı. Araştırmacılar yıllardır akılları kurcalayan sorunun yanıtını buldu.

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Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı Film ile hafızalara kazınan Titanik bir kez daha gündemde.

15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batan Titanik ile ilgili bir gizem daha çözüldü.

Araştırmacılar 1998'deki bir keşif gezisi sırasında enkazın yer aldığı bölgede gizemli bir sonar iletimi almıştı.

Titanik gizemi çözüldü... Tarihi keşif sonrası ilk açıklama geldi

Ekip ilk olarak Titanik'in kalıntılarının yakınında başka bir gemi enkazı olabileceğini düşünmüş ancak bu gizem yıllarca çözülememişti.

GİZEM 24 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan 'Titanik gizemi çözüldü' başlıklı habere göre, söz konusu sır perdesi 24 yıl sonra aralandı.

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OceanGate Expeditions tarafından lüks yolcu gemisinin kalıntılarına yapılan yeni bir keşif gezisi sayesinde gizem çözüldü.

Titanik gizemi çözüldü... Tarihi keşif sonrası ilk açıklama geldi

Bilim insanları son araştırmalar kapsamında söz konusu sonar iletiminin enkazın yakınında bulunan ekosisteminden kaynaklandığını buldular.

OceanGate Expeditions baş araştırmacısı Dr Steve W Ross keşif ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu keşif biyolojik çeşitlilik hakkında düşünme biçimimizi geliştirecek. Zira daha önce bilinmeyen bu ekosistemi ortaya çıkarmak, Titanik ve çevresindeki deniz biyolojisi ile bir karşılaştırma yapma fırsatı da sunuyor.'

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