'Titanic şöhretini kaldıramadım'

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Titanic filmiyle şöhrete kavuşan Leonardo Di Caprio "Titanic’le kazandığım şöhreti kaldıramadım. Kibirli, kendini beğenmiş, terbiyesiz bir adam olarak herkesi çok ama çok kırdım" dedi.

11 yıl sonra Titanic’teki rol arkadaşı Kate Winslet’le "Revolutionary Road" filminde tekrar buluşan ünlü yıldız şunları söyledi: "Titanic çevrilirken çok genç ve deneyimsizdim. Kısacası çocuktum. Bir anda ünlü olmayı kaldıramadım. Ancak bugün Kate Winslet’in karşısına olgun profesyonel bir oyuncu olarak çıktım."