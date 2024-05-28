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Titan faciasından sadece bir yıl sonra dikkat çeken karar: Ünlü milyarder Titanik'in enkazına gidecek!

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#Titan#Oceangate#Larry Connor
Titan faciasından sadece bir yıl sonra dikkat çeken karar: Ünlü milyarder Titanikin enkazına gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 11:13

ABD'li milyarder Larry Connor, Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey ile birlikte, iki kişilik bir denizaltı ile Titanik'in enkazına dalış yapacaklarını açıkladı. Titan denizaltı faciasından sadece bir yıl sonra gelen açıklama şaşkınlık yaratırken, Connor ürettikleri yeni denizaltı ile yolculuğun güvenli olduğunu insanlara kanıtlamak istediklerini söyledi.

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Filmlere konu olan ünlü gemi Titanik'in enkazına düzenlediği dalış sırasında patlayarak 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısı hala hafızalarda…

Trajik kazanın üzerinden bir yıl geçmişken, ABD'li bir milyarder Titanik'in enkazına yeni bir dalış için harekete geçti.

Titan faciasından sadece bir yıl sonra dikkat çeken karar: Ünlü milyarder Titanikin enkazına gidecek

ÜNLÜ MİLYARDER TİTANİK'İN ENKAZINA DALIŞ YAPACAK

Ohio'lu gayrimenkul yatırımcısı Larry Connor, OceanGate gemisinin felaketle sonuçlanan yolculuğunun ardından endüstrinin artık daha güvenli olduğunu kanıtlamak için deniz aracını Titanik'in derinliklerine götürmeyi planlıyor.

Connor Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey ile birlikte iki kişilik bir denizaltı ile Titanik'in enkazına dalış yapacaklarını açıkladı:

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"Dünyadaki tüm insanlara okyanusun son derece güçlü olduğunu göstermek istiyorum. Eğer doğru şekilde yaklaşırsanız son derece harika ve keyifli bir tecrübe olabilir"

Titan faciasından sadece bir yıl sonra dikkat çeken karar: Ünlü milyarder Titanikin enkazına gidecek

Fotoğraflar: X

20 MİLYON DOLARA MAL OLDU! "5 YIL ÖNCE BÖYLE BİR DENİZALTI YAPILAMAZDI"

Triton Submarines, 'Triton 4000/2 Abyssal Explorer' adlı bir denizaltı tasarladı. 20 milyon dolarlık denizaltının yolculuğu defalarca gerçekleştirebilecek kapasitede olduğu öne sürülüyor.

"Patrick bunu on yılı aşkın bir süredir düşünüyordu. Ancak elimizde yeterli malzeme ve teknoloji yoktu," diyen Connor bu denizaltıyı 5 yıl önce yapmanın mümkün olmadığını iddia ediyor.

Titan faciasından sadece bir yıl sonra dikkat çeken karar: Ünlü milyarder Titanikin enkazına gidecek

"YOLCULUĞUN FELAKET OLMADAN DA YAPILABİLECEĞİNİ KANITLAMAK İSTİYORUZ"

Titan, 18 Haziran'da aniden yıkıcı bir patlama yaşadıktan sadece bir kaç gün sonra Connor, Lahey'i aradı ve ondan daha iyi bir denizaltı inşa etmesini istedi.

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İkili, Haziran ayında OceanGate CEO'su Stockton Rush da dahil olmak üzere beş kişinin ölümüne neden olan Titan denizaltısının yaşadığı faciaya rağmen, yolculuğun felaket olmadan da yapılabileceğini kanıtlamak istediklerini söylüyor.

Yolculuğun ne zaman gerçekleşeceği ise henüz belli değil.

Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey, kaza sonrası OceanGate'i şüpheli güvenlik standartlarıyla suçlayan ve OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın yaklaşımını sert bir dille eleştiren isimler arasındaydı

TİTAN DENİZALTI KAZASINDA NELER YAŞANDI?

Titanik enkazına keşif dalışı yapan 6.5 metre uzunluğundaki Titan adlı denizaltı 18 Haziran'da aniden kayboldu. İçinde 5 kişi bulunan araçla iletişim, pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman yer alıyordu.

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Denizaltıyı bulabilmek için yoğun bir çalışma yürütülse de, ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titan'ın basınç kaybından kaynaklanan içe doğru bir patlama nedeni infilak ettiğini açıkladı.

Titan faciasından sadece bir yıl sonra dikkat çeken karar: Ünlü milyarder Titanikin enkazına gidecek

Kaza, okyanus altında yapılan turistik gezileri tartışmaya açarken, OceanGate felaket sonrası Titanik'e ticari ve turistik tüm denizaltı turlarını iptal etmişti.

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#Titan#Oceangate#Larry Connor

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