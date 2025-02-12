Titan denizaltısının son anları: Yeni ses kaydı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Titanik’in enkazını ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısı, basınç kaybından kaynaklanan patlama sonucu 5 milyardere mezar oldu

2023 yılında meydana gelen kazanın ardından yürütülen kurtarma çalışmalarında, "OceanGate" isimli şirkete ait Titan denizaltısının kuyruk kısmının ana gövdeden tamamen ayrıldığı ve denizaltıdan kopan diğer parçaların çevreye yayıldığı görüldü.

Deniz seviyesinden yaklaşık 12 bin 500 fit aşağıda bulunan denizaltıdan gelen yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, 20 saniyelik ses kaydının, iletişimin kesildiği noktadan yaklaşık 1450 kilometre uzaklıktaki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne ait bir cihazdan kaydedildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Yetkililer kaydın, 8 yaşındaki Şahzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman'ın, 58 yaşındaki İngiliz iş adamı Hamish Harding'in, 77 yaşındaki eski Fransız donanma dalgıcı Paul-Henri Nargeolet'in ve 61 yaşındaki denizaltı sahibinin şirketinin kurucu ortağı Stockton Rushton'ın hayatını kaybettiği geminin patlamasının "şüpheli akustik imzası" olduğunu belirtti.

Ses kaydının, kazanın nedenini ve OceanGate şirketinin süreçlerini belirlemek ve güvenlik incelemeleri yapmak için geniş çaplı bir soruşturma başlatılan incelemelerin ardından ortaya çıkan son kanıt olduğu vurgulandı.

DAHA ÖNCEKİ ÇIKAN SES KAYDI SAHTE ÇIKTI

Titan kayıtlarının bir bölümünde, ana gemiye çatırtı sesleriyle birlikte çeşitli gövde alarmları bildirdiği görülüyordu. Sahte iletişim raporunun sonuna doğru bir mesajda sensörle ilgili “RTM alarmı aktif, tamamen kırmızı” uyarısı vardı.

Sahte olduğu anlaşılan kayıtlar ana geminin denizaltıya üst üste 7 kez akıbetini soran mesajlar göndermesi ve bunların yanıtsız kalmasıyla sonlanıyordu.

Haberin Devamı

Sözde son mesajda ana gemiden şöyle deniyordu “Lütfen cevap verebiliyorsanız cevap verin” deniyordu.

Neubauer “Birileri bunu inandırıcı gösterecek kadar iyi yapmış” derken kayıtların denizaltındaki maceracıları “paniklemiş gibi gösterdiğinin” altını çizdi.

HİÇBİR ZAMAN ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İNCELENMEDİ

Denizaltında daha önce gelen son ses kaydı, "Burada her şey yolunda" ifadesiydi.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yürütülen soruşturmada, Titan'ın inişinden yaklaşık iki saat sonra patladığı belirtilmişti.

Yetkililer, denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) geçirdiğini doğrulayan "kesin kanıtlar" bulduğunu açıklamıştı.

Haberin Devamı

Yetkililer ayrıca, Titan'ın 2022 ve 2023 yıllarında yedi ay boyunca depolamada kaldığı sırada dış etkenlere maruz bırakıldığını ve deniz aracının standart prosedüre uygun olarak hiçbir zaman üçüncü taraflarca incelenmediğini ortaya çıkarmıştı.

OceanGate'in eski mühendislik direktörü Tony Nissen ise Titan'ın 2018'deki bir test görevi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldığını ve gövdesinin hasar görmüş olabileceğini itiraf etmişti.