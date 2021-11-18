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Sınırda Tinder skandalı! İnsanlık dramı umurlarında olmadı...

#Tinder#Polonya#Belarus
Sınırda Tinder skandalı İnsanlık dramı umurlarında olmadı...

Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizi günler geçmesine rağmen hala çözülebilmiş değil. Göçmenlerin zor şartlar altında beklediği bölgede tansiyon zirveye tırmandı. Tüm dünya yaşanan insanlık dramını izlerken bölgede görev yapan askerler ise flört uygulamaları üzerinden kendilerine arkadaş arıyor.

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Dünya günlerdir Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini konuşuyor. Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce göçmen kışın zor koşulları altında adeta bir insanlık dramı yaşıyor.

TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI İLE MÜDAHALE

Yaklaşık bir haftadır süren çıkmaz Avrupa'yı da paniğe sürükledi. Sınırda bekleyen göçmenlere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak Kuznica Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.

Sınırda Tinder skandalı İnsanlık dramı umurlarında olmadı...

AÇ, SUSUZ, SOĞUKTA BEKLEYİŞ

Ajanslara bölgeden düşen görüntüler mültecilerin derme çatma çadırlarda kalıp, yaktıkları ateş basında ısınmaya çalıştıklarını gösteriyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmenler yanlarında getirdikleri gıda ve suları tükendiği için gıda, su ve ısınma sorunuyla baş etmeye çalışıyor

Sınırda Tinder skandalı İnsanlık dramı umurlarında olmadı...

TINDER'DA ŞAŞIRTAN MANZARA

Bu insanlık dramının tam ortasında arkadaşlık uygulaması Tinder'dan gelen son görüntüler yerli halkı hayrete düşürdü. Gergin bekleyişin sürdüğü bölgede görev yapan Polonya, Litvanya ve Beyaz Rusya'dan askerler üniformaları ve silahları ile Tinder'da boy göstermeye başladı.
Sınırda Tinder skandalı İnsanlık dramı umurlarında olmadı...


TWİTTER'DAN PAYLAŞTILAR: TINDER ARTIK BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Anja adlı Belaruslu bir kadın, profillerin ekran görüntülerini sınır kasabasında yaşayan bir arkadaşından aldıktan sonra Twitter'da paylaştı. Anja paylaştığı görüntülere, "Grodno'da bir kızsanız, Tinder şimdi böyle görünüyor. Ve bu kesinlikle komik değil." yazdı.

Sınırda Tinder skandalı İnsanlık dramı umurlarında olmadı...

İNSANLIK DRAMININ ORTASINDA ROMANTİK ARAYIŞ

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Son günlerde, yaklaşık 4.000 mültecinin toplandığı sınırın her iki tarafına yoğun asker takviyesi devam ederken bölgede yaşanan dram askerlerin romantizm arayışlarına engel olmamış gibi duruyor.

Sınırda Tinder skandalı İnsanlık dramı umurlarında olmadı...

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#Tinder#Polonya#Belarus

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