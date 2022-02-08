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Tinder avcısı için karar verildi: Artık platformu kullanamayacak

#Tinder#Tinder Avcısı#Simon Leviev
Tinder avcısı için karar verildi: Artık platformu kullanamayacak

Dijital platformlarda son günlerin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Tinder Avcısı adeta dünyayı kasıp kavuran bir fenomene dönüştü. Ele aldığı akılalmaz dolandırıcılık hikâyesiyle milyonlara ulaşan belgeselin ardından Tinder adlı arkadaşlık sitesi flaş bir karar alarak yapımda adı geçen adamı ve onun açtığı tüm sahte hesapları yasakladı.

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Şu sıralar, tüm dünyada milyonların izlediği, sosyal medyada paylaştığı ve yakınlarına 'mutlaka izlemelisin!' diyerek tavsiye ettiği 'Tinder Avcısı' tam bir modern zamanlar suç belgeseli.

Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla Tinder adındaki arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup sonra da onları akılalmaz yöntemlerle dolandıran Simon Leviev adlı adamın gerçek hikâyesini anlatan yapım, o kadar popüler hale geldi ki yapımda adı geçen Tinder, flaş bir karar almak zorunda kaldı.

Tinder şirketinden yapılan açıklamaya göre uygulamadaki kadınları dolandıran adam ve onun bilinen tüm diğer sahte hesapları silindi ve bu kişi uygulamada yasaklı hale getirildi.

Tinder avcısı için karar verildi: Artık platformu kullanamayacak

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Tinder Avcısı adlı belgesel, arkadaşlık sitesi uygulaması üzerinden tanıştıkları bir adam tarafından acımasızca milyonlarca dolar dolandırılan bir grup kadını anlatıyor. Gerçek ismi Shimon Hayut olan ancak sıklıkla Simon Leviev ismini kullanan adam çok zengin bir elmas tüccarının oğlu olduğunu iddia ederek ve kendine sahte bir kimlik yaratarak kadınları dolandırıyor. Üstelik bu dolandırıcı yalanlarını inanılır kılabilmek için uygulamadan bulduğu flörtlerini özel jetlerle muazzam buluşmalara götürüyor.

Zengin bir iş insanının oğlu gibi davranan Şimon Hayut ya da kendi koyduğu ismiyle Simon Leviev, elmas tüccarı zengin bir iş insanının oğluyum diyerek sosyal medya paylaşımlarıyla gösterişli bir yaşam imajı veriyor. Sonrasında ise kaçırıldığı, başının belada olduğunu ispat etmek için her şeyi yapıyor ve yalanlarıyla hayatına giren kadınları dolandırıyor. Adamın çok zengin olduğuna inana kadınlar ise evlenme umudu taşıdıkları bu zengin çapkına ellerinde avuçlarında ne varsa veriyor...

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Belgesele göre adamın yaptığı vurgun tahminen 10 milyon dolar tutarında. Hayut'un daha önce de üç Finli kadını dolandırdığı ve 2019 yılında tutuklanıp hapse girdiği ve sonrasında kefaletle serbest kaldığı biliniyor.

Belgeselin tüm dünyada büyük bir popülarite elde etmesinden sonra Tinder adına açıklama yapan şirket sözcüsü, Shimon Hayut'un artık uygulamada aktif bir hesabı olmadığı, kullandığı diğer takma adlarla açılmış hesapların da yasaklandığı bildirildi. Shimon Hayut'la ilgili dolandırıcılık şüpheleri 2019 yılında beri gündemdeydi.

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Tinder avcısı için karar verildi: Artık platformu kullanamayacak

Tinder sözcüsü yaptığı açıklamada "Simon Leviev'i ve bilinen tüm sahte hesaplarını kalıcı olarak Tinder'dan kaldırdık.“ derken belgeselle birlikte ortaya çıkan belgeler ışığında şirket içi soruşturma başlattıklarının da altını çizdi.

Belgeselin yayınlanmasının üzerinden sadece bir hafta gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Hayut'un Instagram hesabına 200 bin yeni takipçi akın etti.  Hayut, bu hesapta 'sözde' lüks yaşamından bolca kesitler sunuyordu.

Öte yandan belgeselden sonra durumu öğrenen kişilerin kendisine sert tepkiler göstermesiyle birlikte Hayut önce takipçilerine verdikleri destek için teşekkür etti ve hikâyenin kendi tarafını anlatacağına söz verdi ancak bunları yazar yazmaz çok takipçili hesabını birdenbire kapattı.

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Tinder avcısı için karar verildi: Artık platformu kullanamayacak

Hayut'un  son paylaşımı şu şekildeydi: Hikâyenin benim tarafımdan nasıl olduğunu, kimseyi incitmeyecek şekilde anlatmanın bir yolunu bulur bulmaz, birkaç gün içinde yazacağım. O zamana kadar lütfen aklınızı ve kalbinizi açık tutun...

 

 

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#Tinder#Tinder Avcısı#Simon Leviev

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