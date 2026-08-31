Timsah dolu hendek projesi ters tepti: İsrailli Bakan Ben-Gvir'den geri adım

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına timsah dolu hendekler kazma projesinin "şov olarak" algılanmasından ve seçimlerde oy kaybettirmesinden çekinerek ekibine bu planı öne çıkarmama talimatı verdiği ortaya çıktı.

Yahudi Gücü Partisi lideri, Filistinli esirlerin kaldığı hapishanelerin güvenliğini sağlamak amacıyla timsahlarla dolu hendekler kazılması vaadinin seçim kampanyasına zarar vermesinden ve oy kaybından endişe ediyor. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, söz konusu projenin bir göz boyama ve gayriciddi bir adım olarak algılanabileceğinden çekinerek, kampanya ekibinin "bu planı öne çıkarmamasını" istedi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere "timsahlarla çevrili hendekler" kurulmasını teklif etmişti.

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MAHKEMEDEN TARTIŞMALI İPTAL KARARI

Kudüs Bölge Mahkemesi, 3 Ağustos 2026'da İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik tartışmalı hükümet planının, “hayvan hakları” gerekçesiyle daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurulmasına hükmetmişti. Karar, "Let the Animals Live" isimli hayvan hakları kuruluşu tarafından sunulan acil durum dilekçesinin ardından alınmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlaller de giderek sıklaştı. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği kaydediliyor.