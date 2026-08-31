×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Timsah dolu hendek projesi ters tepti: İsrailli Bakan Ben-Gvir'den geri adım

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Filistin#Ben-Gvir
Timsah dolu hendek projesi ters tepti: İsrailli Bakan Ben-Gvirden geri adım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 16:54

Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına timsah dolu hendekler kazma projesinin mimarı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, seçimlerde oy kaybetme kaygısıyla geri adım attı. Ben-Gvir'in, oy kaybedeceği kaygısıyla timsahlı hendek planını seçim kampanyasında ön plana çıkarmak istemediği belirtildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına timsah dolu hendekler kazma projesinin "şov olarak" algılanmasından ve seçimlerde oy kaybettirmesinden çekinerek ekibine bu planı öne çıkarmama talimatı verdiği ortaya çıktı.

Yahudi Gücü Partisi lideri, Filistinli esirlerin kaldığı hapishanelerin güvenliğini sağlamak amacıyla timsahlarla dolu hendekler kazılması vaadinin seçim kampanyasına zarar vermesinden ve oy kaybından endişe ediyor. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, söz konusu projenin bir göz boyama ve gayriciddi bir adım olarak algılanabileceğinden çekinerek, kampanya ekibinin "bu planı öne çıkarmamasını" istedi.

Gözden KaçmasınTrumptan İrana yeni tehdit: Sert karşılık vereceğizTrump'tan İran'a yeni tehdit: Sert karşılık vereceğizHaberi görüntüle

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere "timsahlarla çevrili hendekler" kurulmasını teklif etmişti.

Haberin Devamı

Timsah dolu hendek projesi ters tepti: İsrailli Bakan Ben-Gvirden geri adım

MAHKEMEDEN TARTIŞMALI İPTAL KARARI

Kudüs Bölge Mahkemesi, 3 Ağustos 2026'da İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik tartışmalı hükümet planının, “hayvan hakları” gerekçesiyle daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurulmasına hükmetmişti. Karar, "Let the Animals Live" isimli hayvan hakları kuruluşu tarafından sunulan acil durum dilekçesinin ardından alınmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlaller de giderek sıklaştı. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Gözden KaçmasınRus tankerine Akdenizde baskın: AB güçleri gemiye çıktıRus tankerine Akdeniz'de baskın: AB güçleri gemiye çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Filistin#Ben-Gvir

BAKMADAN GEÇME!