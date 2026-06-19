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Times Meydanı'nda silah sesleri panik yarattı

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#Times Meydanı#Silah Sesi #New York
Times Meydanında silah sesleri panik yarattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 04:02

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda art arda duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Silahın bir grup arasında çıkan kavga sırasında ateşlendiğini belirleyen polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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ABD’nin New York kentinde saldırı korkusu yaşandı. Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda art arda duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. New York Polis Departmanından edinilen bilgilere göre; olay yerel saatle 15.30 sıralarında meydana geldi. Kalabalık bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 26 yaşındaki bir şahıs boynundan bıçaklanırken, 17 yaşındaki bir şüpheli aynı gruba silahla ateş açtı.

Times Meydanı’nda yankılanan silah sesleri kısa süreli paniğe neden oldu. Kurşunların şans eseri kimseye isabet etmemesi olası bir faciayı önlerken, silahı ateşleyen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Boynundan yaralanan 26 yaşındaki şahsın ise bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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#Times Meydanı#Silah Sesi #New York

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