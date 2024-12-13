Time Trump’ı ikinci kez ‘yılın kişisi’ seçti

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Trump, “Yılın Kişisi” seçilmesi dolayısıyla dün sabah borsa açılış gongunu çaldı. Trump 2016 yılında da yine Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçilmişti. Öte yandan Trump, kendisini “Yılın Kişisi” seçen Time dergisine kapsamlı bir röportaj verdi. Röportajda daha önce yaptığı ve Gazze’deki “savaşın” sona ermesini istediği yönündeki sözlerini yineleyen Trump, “(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Benim savaşı bitirmek istediğimi biliyor. Her şeyin bitmesini istiyorum. İnsanların öldürülmesini istemiyorum. İster Rusya, Ukrayna, ister Filistinliler ve İsrailliler ya da Orta Doğu’daki diğer gruplar olsun” dedi” yanıtını verdi.