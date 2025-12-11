Time dergisi yılın kişisini seçti: 2025'te çifte kapak

Haberin Devamı

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Time, 2025 yılı için “Yılın Kişisi” olarak yapay zekânın mimarlarını seçti. Dergi, bu kararla birlikte yapay zekânın hayatın neredeyse her alanına nasıl nüfuz ettiğini vurguladı.

Time, yılın kişisini açıklarken teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini iki farklı kapakta öne çıkardı.

İlk kapak, 1932 tarihli ünlü “Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği” fotoğrafına bir gönderme niteliğinde hazırlandı. Kapakta şu isimler yer aldı:

Mark Zuckerberg

Elon Musk

Jensen Huang

Sam Altman

Demis Hassabis

Lisa Su

Dario Amodei

Fei-Fei Li

İkinci kapakta ise Time, dışı iskelelerle kaplı ve üzerinde büyük harflerle yapay zekanın İngilizce kısaltması anlamına gelen “AI” yazılı bir yapı içinde aynı teknoloji liderlerini gösterdi.

TRUMP’IN ARDINDAN YAPAY ZEKA YILI

Bu yılın seçimi, 2024’te ikinci kez başkan seçilmesinin ardından “Yılın Kişisi” ilan edilen Donald Trump’ın ardından geldi. Trump, ilk kez 2016 yılında aynı unvana layık görülmüştü.

Açıklama öncesi tahmin piyasalarında yapay zekâ ilk sıradaydı. Nvidia CEO’su Jensen Huang ve OpenAI CEO’su Sam Altman da güçlü adaylar arasında gösteriliyordu. Tahmin listesinde ayrıca, Papa 14. Leo, Donald Trump ve New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani gibi isimler de yer aldı.

98 YILLIK GELENEK

Time’ın “Yılın Kişisi” geleneği 1927’de başladı. Dergi, her yıl küresel gündemi önceki 12 ay boyunca en fazla etkileyen kişiyi, grubu veya konsepti seçiyor.

“Yılın Kişisi” seçimine ilişkin nihai karar, tamamen Time’ın editör ekibine ait. Dergi, her yıl çevrim içi bir halk oylaması düzenlese de sonuçlar yalnızca fikir vermek amacı taşıyor.

Time’ın açıklamasına göre, bu unvanın sahibini kamuoyundan önce çok az kişi biliyor.