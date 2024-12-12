Time dergisi Donald Trump'ı yılın kişisi seçti

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İkinci kez ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Time dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçildi.



Time'ın baş editörü Sam Jacobs, NBC'nin "Today" programında Trump'ın Time'ın 2024 Yılın Kişisi olduğunu duyurdu. Jacobs, Trump'ın "iyisiyle kötüsüyle, 2024'te haberler üzerinde en fazla etkiye sahip olan kişi" olduğunu vurguladı.



DONALD TRUMP KİMDİR?

New York’ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğunun dördüncüsü olarak dünyaya gelen Trump, Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunudur.

Emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı. 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Trump, 1971'de babasının şirketinin kontrolünü aldı ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.

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Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle tanınırlığını artırdı. 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı bir program yapmaya başlayan Trump, bu programla şov şov dünyasına adım attı ve ismini dünya çapında duyurdu.

Cumhuriyetçi partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020 arasında ABD başkanlığı yaptı.