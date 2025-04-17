Time dergisi 2025 yılının en etkili 100 ismini açıkladı: Trump, Şara, Pelicot, Adrien Brody...

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ABD merkezli haftalık yayınlanan Time dergisi, 2025 yılının en etkili 100 ismini açıkladı.

"Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesinde bu yıl, gündemden düşmeyen isimlerin yer alması dikkat çekti.

Listede; Suriye'de Esad rejimini devirerek ülkedeki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara, ABD'de ikinci kez seçilen Donald Trump, Fransa'yı sarsan cinsel istismar davasında mücadelenin sembolü haline gelen Gisele Pelicot, The Brutalist filmindeki performansıyla 97. Oscar ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Adrien Brody gibi isimler yer aldı.

LİSTE NASIL SEÇİLDİ?

Time dergisi Yazı İşleri Müdürü Sam Jacobs, "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesinin nasıl hazırlandığına ve neden böyle bir liste hazırladıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Jacobs, "Derginin kurucuları, dünyayı dönüştüren kişilere odaklanmanın okuyucuların dünyayı anlamalarına yardımcı olmanın en iyi yolu olduğunu düşündüklerini" söyledi.

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Listede Trump yönetiminin 6 üyesinin yer aldığını belirten Jacobs, isimleri "küresel bozulmanın kaynağı" olarak nitelendirdi.

Jacobs, Trump'ın açıkladığı ek gümrük vergisi kararları ile küresel ekonomiyi altüst ettiğini ifade ederken dünyadaki herşeyin değişmekte olduğunu vurguladı ve bazı gazetecilerin "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu sorduğunu belirtti.

16 şirketin CEO'sunun listeye alındığına değinen Jacobs, iş dünyası liderlerinin yeni bir sınıf oluşturduğunun altını çizdi.

Jacobs ayrıca, dünyadaki pek çok kişinin haklarının tehlikede olduğu bir dönemde adalet, eşitlik ve demokrasi için mücadele eden 9 liderin de listede yer aldığını ifade etti.

Listede yer alan isimler şöyle sıralandı:

SANATÇILAR

Ed Sheeran, Scarlett Johansson, Daniel Dae Kim, Kristin Bell, Adam Scott, Rashida Jones, Diego Luna, Nicole Scherzinger, Kristen Wiig, Willy Chavarria, Danielle Deadwyler, Hozier, Miranda July, Brendan Jacob-Jenkins, Mohammad Rasoulof, Annabelle Seldorf, Yoshitomo Narra.

TİTANLAR

Blake Lively, Serena Williams, Ed Bastian, Simone Biles, Doug McMillon, Miuccida Prada, Ted Sarandos, Lisa su, Mark Zuckerberg, Alex Karp, Bonnie Y. Chan, Jonathan Greenblatt.

SEMBOLLER

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Demi, Moore, Adrien Brody, Jalen Hurts, Gisele Pelicot, Hiroyuki Sanada, Bobbi Brown, Yoshiki ve Angeline Murimirwa.

LİDERLER

Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance, Claudia Sheinbaum, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Javier Milei, Keir Starmer, Robert F. Kennedy Jr., María Corina Machado, Friedrich Merz, Duma Boko, Teresa Ribera, Howard Lutnick, Russell Vought, Ahmed Şara, Lee Jae-myung, Muhammad Yunus.

YENİLİKÇİLER

Sunucu Nikki Glaser, rapçi Snoop Dog, yönetmen Jon M. Chu, Wendy Freeman, Mickalene Thomas, Josh Koskoff, Tim Cadogan, Richard Thompson

ÖNCÜLER

Rose, Andrew Forrest, Demis Hassabis, Robert Montgomery, Dario Amodei, Myles Smith, Julie Burkhart, Allison Sesso.