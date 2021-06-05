TikTok'tan tepki çeken karar! Kullanıcıların biyometrik verilerini toplayacak

Yarattığı güvenlik açıklarıyla sık sık gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok tepki çekecek bir karara daha imza attı.

Gizlilik politikalarını güncelleyen şirket, kullanıcıların biyometrik verilerini toplamaya başladı. Buna göre söz konusu veriler uygulama tarafından depolanarak kullanıcıları tanımak için kullanılacak.

Depolanan veriler arasında kullanıcıların yüz ve ses izleri de olacak. Bu yeni karar güvenlik nedeniyle eleştiriliyor

TikTok’un dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Sosyal medya uygulaması, genellikle güvenlik gerekçeleri ve kullanıcıların bilgilerini Çin hükümetine vermekle eleştiriliyor. Eski ABD başkanı Donald Trump TikTok'u ABD'de yasaklamak için adeta şirkete savaş açmış, seçimlerden sonra başkanlık koltuğundan inince sular şirket için durulmuştu.

çarşamba gününden itibaren devreye giren yeni sözleşmede “Görüntü ve Ses Bilgileri” alt başlığında sunulan ve 'otomatik olarak toplanan bilgiler' olarak bahsedilen veriler şirketin kayıtlarında depolanmaya devam edecek.

HOLLANDA'DAN TİKTOK'A 1,4 MİLYAR AVROLUK DAVA

Hollanda'da Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) "Çocuk kullanıcıların veri gizliliği ve güvenliğini ihmal ettiği" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi TikTok'a 1,4 milyar avroluk dava açtı.

SOMI'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, TikTok'un 16 yaşın altındaki kullanıcıların veri gizliliğini ihmal ettiği gerekçesiyle Avrupa'daki 64 bin ebeveyn adına açılan davada istenilen miktarın 1,4 milyar avroyu aştığı belirtildi.

SOMI, TikTok'un hangi verilerin kullanılacağına ilişkin gerekli izinleri uygun şekilde almamasının yanı sıra çocuk kullanıcıların zararlı içeriklerle karşılaşmasını engellemediğini kaydetti. Gerekenden fazla kullanıcı verisini depoladığı iddia edilen TikTok, çeşitli Avrupa Birliği (AB) veri yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amsterdam Mahkemesinde tazminat talebiyle karşı karşıya kaldı.

SOMA'nın kurucularında Cor Wijtvliet, davayla ilgili yaptığı açıklamada, "TikTok'a birçok mektup yolladık, ilgili AB kurumları da yolladı fakat istenilen sonucu alamayınca dava açmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Wijtvliet, "Mahkeme TikTok'un ihlallerini doğrudan kısıtlayabilir." dedi.

TikTok adına konuşan bir yetkili, yerel medyada yer alan açıklamasında, kişisel veri güvenliğinin kurumun öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Yetkili, TikTok'un bu amaçla 16 yaşında küçük çocuklarının hesaplarını kontrol edebilmeleri için ebeveynlere çocuklarının hesaplarına erişim imkanı sağladığını ifade etti.

Kurallar gereği TikTok'a sadece 13 yaşından büyük çocuklar ebeveynlerinin rızasıyla üye olabiliyor.

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