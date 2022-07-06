TikTok’taki meydan okuma can aldı! Aileler şirkete dava açıyor  

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Sekiz ve dokuz yaşındaki iki kız çocuğu, geçen yıl TikTok'ta viral olan ve çok sayıda çocuğun hayatına mal olan bir 'bayılma mücadelesine' katılırken öldü.

Aileler ise açtıkları davada çocuklarının ölümlerinden uygulamanın 'tehlikeli' algoritmalarının sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Salı günü Los Angeles'ta açılan davaya göre, meydan okuma, kullanıcıları bayılana kadar kendilerini boğmaya teşvik etti. Ailelerin şirketten ne kadar tazminat talep ettikleri belirsiz. Ancak davanın mutlaka jüri önünde gerçekleştirilmesini istiyorlar.

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AİLELER ŞİKÂYET ETTİ

Aileler, platformun 'tehlikeli’ algoritmasının kasıtlı olarak ve tekrar tekrar çocukların ekranlarına meydan okuma videolarını ittiğini ve sonuçta canlarına mal olan bu yarışa katılmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.

Sosyal medya bağımlılığı ve istismarından zarar gören çocukların ebeveynleri için yasal bir kuruluş olan Sosyal Medya Mağdurları Hukuk Merkezi'nin (SMVLC) kurucu avukatı Matthew P Bergman, "TikTok'un bu iki genç kıza ölümcül içerik göndermekten sorumlu tutulması gerekiyor" dedi.

Aile avukatlarının açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “TikTok, tehlikeli olduğunu bildiği ve kullanıcılarının ölümüyle sonuçlanabilecek tehlikeli içeriği zorlayan ve küçük yaştakilerin önüne getiren algoritmaları kasıtlı olarak tasarlamak için milyarlarca dolar yatırım yaptı.”

Ailelerin yaptığı şikâyete göre, Teksaslı sekiz yaşındaki Lalani Erika Renee Walton, polisin "TikTok'un "bayılma mücadelesine" girişmenin doğrudan bir sonucu olarak belirlediği 15 Temmuz 2021'de öldü.

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BİR TELEFONLA BAĞIMLI OLDULAR

Şikâyette, Lalani'nin Nisan 2021'de sekizinci doğum günü için bir telefon aldığı ve 'hızlı bir şekilde TikTok videolarını izlemeye bağımlı hale geldiği' belirtildi. TikTok'ta ünlü olma umuduyla sık sık şarkı söyleyip dans ettiği videolarını yayınladı.

Ailesi ayrıca “Blackout Challenge yaparken bir videosunu yayınlarsa ünlü olacağına inanıyordu ve bu yüzden denemeye karar verdi. Lalani o sırada sekiz yaşındaydı ve TikTok'un onu yapmaya teşvik ettiği şeyin tehlikeli doğasını takdir etmedi veya anlamadı.” sözlerini kullandı.

Davada adı geçen diğer kurban, yedi yaşındayken bir telefon alan ve TikTok'ta dans videoları yayınlama konusunda 'yavaş yavaş takıntılı hale gelen' ve uygulamaya 'bağımlı' hale gelen dokuz yaşındaki Arriani Jaileen Arroyo idi.

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TikTok'a yöneltilen suçlama çok büyük

ŞİRKET BİLEREK YAPIYOR İDDİASI

26 Şubat 2021'de Arroyo, beş yaşındaki erkek kardeşi tarafından bulunduğunda nefes almıyordu ve hayata döndürülemedi.

Dava, TikTok'un algoritmasının zararlı içeriği desteklediğini, uygulamada reşit olmayan kullanıcılara izin verdiğini ve kullanıcıları veya yasal vasilerini uygulamanın bağımlılık yapıcı doğası konusunda uyarmadığını iddia ediyor.

Bu, ‘bayılma meydan okuması' nedeniyle şirkete karşı açılan ilk dava değil. Mayıs ayında bu tehlikeli mücadeleye katıldıktan sonra boğularak ölen 10 yaşındaki bir kızın annesi, TikTok ve ana şirketi ByteDance'e haksız ölüm gerekçeli bir dava açtı.