TikTok'ta olay yaratan maske deneyi

ABD'li ünlü bilim insanı ve televizyon yıldızı Bill Nye, Covid-19 salgınına dikkat çekmek için bit TikTok videosu paylaştı.

Fen bilimci, makine mühendisi ve aynı zamanda da ABD'nin çok sevilen bilim programlarının sunucusu olarak tanınan Nye, ABD'de sürekli artan koronavirüs vakaları tehlikesine dikkat çekmek için hazırladığı videoyla 2.5 milyon beğeni aldı.

Bill Nye videoda cerrahi maske, kumaş maske ve atkı gibi eşyaları yünüze takıp yanında bulunan bir muma üfleyerek söndürmeye çalışıyor ve maskelerin Covid-19'un yayılımını engellemek konusunda ne kadar etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Videosuna 'Bilim insanları size neden sürekli maske takmanızı söylüyor biliyor musunuz?' sorusuyla başlayan Nye, daha sonra maskeyle mum alevine üflediği deneyine devam ederek 'Maskeler benim solunum sistemimin sizin solunum sisteminize karışmasını engeller. Hava akışını engellemek kitaptaki en eski hilelerden ve en etkili silahlarımızdan biri' dedi.

Videonun sonunda 'Bu bir ölüm kalım meselesi! Elbette sizi korumak için maske takmanızı istiyorum. Ama en çok da BENİ sizden korumak istiyorum' diye bağırdı.

Bill Nye'nin videosu 2 milyondan fazla izlenirken 230 bin paylaşım aldı. Video New York valisi Andrew Cuomo tarafından da Twitter'den paylaşıldı.

ABD'de maske takılması zorunlu olsa da bu kurala riayet edilmiyor ve vakalar kaygı verici şekilde artıyor.

Maske kullanmak koronavirüs salgının başında sadece hasta insanlar için önerilirken şu anda dünyanın hemen her yerinde sağlıklı insanlar da dahil olmak üzere zorunlu tutuluyor.