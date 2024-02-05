×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

TikTok’a kandı gözünden oldu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Tiktok#Güneş Enerjisi
TikTok’a kandı gözünden oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

İsrail’de yaşayan bir kadın, TikTok’ta gördüğü “Sağlık için Güneş’e çıplak gözle yarım saat bakma” tavsiyesine uyunca, gözlerinde geri dönülemez hasar oluştu.

Haberin Devamı

İsrailli 25 yaşındaki Rachel, sosyal medya platformu TikTok’ta “Yarım saat boyunca doğrudan Güneş’e bakmanın vücuda Güneş Enerjisi yüklediğini ve sağlık açısından ek faydalar sağladığını” belirten bir videoya denk geldi. Videoda “Eski Mısırlılar’ın Güneş’le ilgili bu sırrı bildikleri” ancak hükümetlerin bazı nedenlerden dolayı bu bilgiyi sakladığı bile öne sürülüyordu. Genç kadın, tavsiyeye uyunca görüşü bulanıklaşmaya başladı. Görüş alanında siyah bir nokta beliren Rachel, başlangıçta bunun geçici olduğunu düşünerek doktora gitmedi.

KALICI HASAR OLUŞTU

Bir hafta sonra görüşü düzelmeyince göz doktoruna giden Rachel, burada gözlerinin retina bölgesinde geri dönüşü olmayan hasara neden olan lezyonlar oluştuğunu öğrendi. Doktorlar, Güneş’e koruyucu olmadan bakan ve hastaneye başvurmaktan geç kalan Rachel’ın iki gözünün de odaklanma yeteneğini kaybettiğini ve artık kısmen görebileceğini söyledi. Uzmanlar, sosyal medya platformlarında yayılan sağlık tavsiyelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Tiktok#Güneş Enerjisi

BAKMADAN GEÇME!