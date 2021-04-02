TikTok'a damga vurdu! Kardeşinin acımasız 1 Nisan şakasını milyonlar izledi

Acımasız 1 Nisan şakası sosyal medya platformu TikTok'a damga vurdu.

1 Nisan geride kaldı. Dünyanın pek çok yerinde binlerce şaka yapıldı. Ancak bir tanesi sosyal medyaya damga vurdu.

ABD'de yaşayan TikTok fenomeni iki kız kardeşin 1 Nisan şakası kısa sürede 14 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Kız kardeşlerden birisi diğerini alerjisi ile korkutarak ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kardeşinin fıstık alerjisi olduğunu bilen Fatima kardeşi bir şeyler atıştırırken "Onun içinde fıstık var" diye bağırmaya başladı.

Bunun üzerine alerjisi bulunan Anisa panik halinde çığlık atmaya başladı. Anisa'nın kandırıldığı anlar saniye saniye arabanın içine yerleştirilen telefon kamerasına yansıdı.

kardeşi telefonda açtığı filtre ile yüzüne bakan Anisa'nın yüzünde alerjiye bağlı şişlikler görmesini sağladı.

haliyle Anisa kısa süreliğine büyük panik yaşandı. Video 24 saat içinde viral oldu ve 2.5 milyona yakın beğeni aldı.

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