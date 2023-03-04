TikTok reşit olmayan kullanıcılar için zaman sınırı getiriyor! Şifreyi ebeveyn girecek...

Haberin Devamı

TikTok, 18 yaşın altındaki tüm kullanıcılar için günlük 60 dakikalık ekran süresi sınırlaması getireceğini duyurdu. Eğer bir genç 60 dakikalık sınırı aşarsa, video izlemeye devam etmek için bir şifre girmesi istenecek.

Kullanıcıların TikTok hesabı açmak için en az 13 yaşında olması gerekiyor. Genç Kullanıcılar için TikTok'u deneyimleyen kullanıcıların günlük otomatik sınıra ulaştıktan sonra video izleyemeye devam edebilmesi için ebeveyninin bir şifre girmesi gerekecek. Ebeveynin ayarlayıp uygulamaya girdiği bu şifre yalnızca 30 dakika daha izleme süresi etkinleştirecek.

TikTok'un Güvenlik Başkanı Cormac Keenan yaptığı açıklamada, "Araştırmalar, zamanımızı nasıl harcadığımızın farkında olmanın, verdiğimiz kararlar konusunda daha bilinçli olmamıza da yardımcı olabileceğini gösteriyor" diyor.

Haberin Devamı

Detaylar Mashable Türkiye'de...