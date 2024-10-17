TikTok'taki tehlike! Çocuğu olan aileler dikkat: Deşifre edildi…

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Dünyanın dört bir yanındaki akıllı telefonlara giren sosyal medya platformu TikTok’un, yöneticilerinin uygulamanın çocuklara zarar verdiğini bildiği iddia edildi.

New York Post’ta yer alan habere göre, Kentucky Başsavcısı Russell Coleman tarafından yürütülen bir soruşturmadan elde edilen yeni belgeler, TikTok'un kendi politikalarını ihlal ederek 13 yaşından küçük çocukların uygulamayı kullandığının farkında olduğunu öne sürdü.

Öne sürülen iddiada, reşit olmayan kızların canlı yayınlarda ahlaka uygun olmayan davranışlar sergiledikleri ve çocuklarda ve gençlerde uyku yoksunluğuna neden olmadaki rolünün farkında olduğu ifade edildi.

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Coleman'ın mahkemeye sunduğu kanıtların bazı bölümlerinin, müfettişler ve TikTok arasında yapılan bir gizlilik anlaşması nedeniyle sansürlendiği görüldü. Ancak gazeteciler, hatalı bir şekilde karartılmış bölümleri deşifre edebildi.

Sansüre uğrayan 30 sayfada, TikTok’un iç soruşturmalarından, belgelerinden ve iletişimlerinden elde edilen bulgular yer aldı.

Akıllı telefonu olan gençlerin yüzde 95’inin TikTok’ta olduğu ortaya çıkarken platformun, “yeterli uyku, iş ya da okul sorumlulukları ve sevdikleriyle bağlantı kurma gibi temel kişisel sorumluluklara müdahale ettiğinin” farkında olduğu belgelerde yer aldı.

Belgelerde adı gizli tutulan bir TikTok yöneticisinin, uygulamanın “uykuyu, yemek yemeyi, odada dolaşmayı ve birinin gözlerinin içine bakmayı” engellediğini itiraf ettiği görüldü.

Belgelerde ayrıca, TikTok’un topluluk kurallarını ihlal ederek 13 yaşın altındaki çocukların platformda olduğunu bildiği ifade edildi. TikTok yöneticileri, kullanıcıların biyografisinde özellikle 13 yaşından küçük olduğu belirtilmedikçe, diğer kullanıcılar tarafından reşit olmadığı bildirilen hesapları kaldırmamaları söylendiği belirtildi.

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Mahkeme belgeleri, TikTok’a bağımlı olmanın video başına 8 saniye üzerinden hesaplanan varsayım ile sadece 35 dakika ya da 260 video sürdüğü ifade edildi.

Uygulamaya açılan davada, “TikTok, genç kullanıcıların gelişmekte olan beyinlerinde hormon salınımını kasıtlı olarak yanlış yönlendirerek memnuniyet duymalarını sağlıyor ve TikTok'u hem zihinsel hem de fiziksel olarak zarar veren aşırı, zorlayıcı ve bağımlılık yaratan bir şekilde kullanmalarına neden oluyor” iddiasında bulunuldu.

Uygulamanın ayrıca, fiziksel olarak çekici kişilerin içeriklerini teşvik ettiği ve daha az çekici kişilerin içeriklerini arka plana atmak için algoritmayı değiştirdiği öne sürüldü.

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TikTok’un, 15 yaşındaki genç kızların gerçek para ile satın alınan dijital para birimi “Jeton” karşılığında yetişkinler için ahlakla uygun olmayan davranışlar sergilediklerinin farkında olduğu vurgulandı.

Bir TikTok sözcüsü, kullanıcı güvenliği konusuna bağlı olduklarını ve belgelerin uygulamayı yanlış tanıttığını öne sürdü. Reşit olmayan şüpheli kullanıcıların hesaplarını silmeyi içeren güvenlik önlemleri olduğunu söyelyen sözcü, yetkililer ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.