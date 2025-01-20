TikTok ABD’de kapandı açıldı

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ABD’de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor” şeklinde bir mesajla karşılaştı.

Ancak uygulamanın Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte tekrar açılabileceğinin konuşulduğu saatlerde bazı kullanıcılar TikTok’un ABD’de yeniden açıldığı paylaşımları yaptı.

Dün akşam TikTok’tan yapılan açıklamada, “Hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız anlaşma doğrultusunda, TikTok, hizmeti yeniden sağlama sürecinde” denilmişti.