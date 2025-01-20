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TikTok ABD’de kapandı açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Tiktok#ABD#Donald Trump
TikTok ABD’de kapandı açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 07:00

ABD’de kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı yönündeki endişeler nedeniyle ABD’li bir firmaya satılmaması halinde bu ülkedeki faaliyetlerinin sonlandırılması kararı alınan sosyal medya platformu TikTok’a yönelik yasak dün resmen yürürlüğe girdi.

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ABD’de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor” şeklinde bir mesajla karşılaştı.

Ancak uygulamanın Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte tekrar açılabileceğinin konuşulduğu saatlerde bazı kullanıcılar TikTok’un ABD’de yeniden açıldığı paylaşımları yaptı.

Dün akşam TikTok’tan yapılan açıklamada, “Hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız anlaşma doğrultusunda, TikTok, hizmeti yeniden sağlama sürecinde” denilmişti.

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#Tiktok#ABD#Donald Trump

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