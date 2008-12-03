'Tiflis, Çeçen militanları kiralıyor'

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rus iç istihbarat servisi FSB, "Gürcü gizli servislerinin Güney Osetya ile Abhazya'daki sabotaj ve istihbarat faaliyetlerini artırdığını, Gürcistan'ın bu çabalarına Çeçen militanları dahil etme niyetinde olduğunu" açıkladı.

FSB'nin Askeri İstihbarata Karşı Koyma Bölümü Başkan Yardımcısı Vladimir Nosov, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine yaptığı açıklamada, Gürcü yetkililerin hala bu bölgelerde (Güney Osetya ve Abhazya) kontrolü güç kullanarak yeniden ele geçirme çabası içinde olduğunu söyledi.



Gazetede, Gürcü güvenlik servislerinin, Gürcistan'daki yakınlarını ziyarete giden, aralarında Rusya Savunma Bakanlığı görevlilerinin de bulunduğu bazı Rus vatandaşlarını gözaltına aldığı bilgisinin Moskova'ya ulaştığı belirtilerek, bu Rus vatandaşlarının "Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili'yi öldürüp rejimini devirme" senaryosunda kullanıldıkları kaydedildi.



Haberde, FSB'nin, bu senaryoyla ilgili filmlerin batı medyasını kendi görüşleri yönünde kazanma girişimlerinde, Lahey Adalet Divanı'na sunulacak delil oluşturma gayretinde ve Gürcistan'ın kısa zamanda NATO'ya alınması için ikna çabalarında kullanılma olasılığını göz ardı etmediği ifade edildi.



Gazete ayrıca, Gürcü meslektaşlarından “kukla” Şaakaşvili ve rejiminin Gürcü ulusunu “utandırmasına” bir an önce son vermesini isteyen Çeçenistan'daki 42'inci Rus bölüğünde görev yapan Gürcü kökenli 40 askerin kamuoyuna yazdığı mektuba da yer verdi.