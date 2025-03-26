Ticaret savaşı kızıştı! AB ve Çin yakınlaştı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e ve AB'ye gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından tarifelerin kapsamına ilişkin kafa karışıklığı küresel ticaretteki belirsizliğin artmasına neden oldu.

AB VE ÇİN'DEN STRATEJLİK İŞBİRLİĞİ

Avrupa Birliği'nin Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Maros Sefcovic'in, Washington'a yaptığı ziyaretin ardından Çin'e gittiği belirtildi.

AFP'de yer alan habere göre, Sefcovic, küresel ticarette gerilim artarken gerçekleştirdiği ziyaretin Çin ile AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini umuyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Ziyaretin amacı, karşılıklılık, şeffaflık ve karşılıklı faydaya odaklanarak AB ile Çin arasında daha dengeli ve işbirliğine dayalı bir ticari ilişkiyi teşvik etmektir” denildi.

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Açıklamada, “Sefcovic, AB'nin Çin'in ticaret politikalarına ve uygulamalarının olumsuz etkilerine ilişkin endişelerini ele alacak. Sefcovic, AB'nin Çin'deki ihracat ve yatırımlarını etkileyen piyasa erişim engeli konularını gündeme getirecek. Ziyaretin hedefleri arasında AB'deki Çin yatırımlarını AB'nin politika hedefleriyle uyumlu hale getirmek yer alacak" ” ifadeleri kullanıldı.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ABD, SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİNDEN VAZGEÇMELİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, ABD tarafından yayımlanan son rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu raporun, ABD yönetiminin her yıl yayımladığı "ön yargılı ve sorumsuz belgelerden biri" olduğunu ifade eden Guo, bu tür raporların "büyük güçler arasındaki rekabeti abartmayı, Çin’in kalkınmasını baskılamayı ve ABD’nin küresel hegemonyasını sürdürmeyi amaçladığını" söyledi.

Sözcü Guo ayrıca, ABD’nin Tayvan’ın bağımsızlığına yönelik her türlü desteği sonlandırması ve Çin ile sağlıklı, istikrarlı ilişkiler kurmak için somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.