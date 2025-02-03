Ticaret savaşı alevleniyor! Trump 'Avrupa Birliği çizgiyi aştı' dedi, AB'nin cevabı sert oldu...

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ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Meksika ve Kanada'ya uyguladığı gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, tarifelerin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

"AVRUPA BİRLİĞİ ÇİZGİYİ AŞTI"

Trump, "Ne olacağını göreceğiz fakat Avrupa Birliği'ne kesin (tarife) uygulanacağını söyleyebilirim. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." diye konuştu.

AB'nin ABD'den yerli ürünler satın almadığını savunan Trump, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.

Trump, AB'ye tarifeler konusunda bir zaman veremeyeceğini ancak "yakında" uygulanacağını, İngiltere'nin de "sınırı aştığını ancak bu konunun kolayca halledilebileceğini" söyledi.



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Kanada ve Meksika'ya uygulanan tarifeler konusunda Trump, "Tarifeleri belirliyoruz. Bize para borçlular ve eminim ödeyeceklerdir." şeklinde konuştu.

Trump, Meksika ve Kanada'nın ticarette "eşitliği sağlaması" ve düzensiz göçmenlerin ABD'ye gelmesini engellemesi gerektiğini vurguladı.

Fentanil sorununa da değinen Trump, Çin ve Meksika'ya seslenerek "Fentanili durdurmalıyız. Eğer durdurmazlarsa tarifeler daha da kötüleşecek." dedi.

Trump, "Yıllardır herkese yardım ediyoruz ancak bunu takdir ettiklerini düşünmüyorum. Bunu hızla değiştireceğiz ve Amerika'yı yeniden büyük yapacağız." diye konuştu.



Avrupa Birliği, ABD'nin AB mallarına gümrük vergisi uygulaması halinde misillemede bulunacağının sinyalini verdi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, ABD'nin en büyük ticaret ortakları olduğunu belirterek "Gümrük vergileri gereksiz ekonomik bozulmalara yol açıyor, enflasyonu artırıyor ve tüm taraflara zarar veriyorlar." dedi ve Washington'ı net bir şekilde uyardı:

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"Avrupa Birliği, AB mallarına haksız veya keyfi olarak gümrük vergisi uygulayan herhangi bir ticaret ortağına sert bir şekilde yanıt verecektir"

FRANSA DAHA SERT BİR YANIT İSTİYOR, ALMANYA'DAN ÜSTÜ KAPALI GÖZDAĞI

Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci daha da ileri giderek, Brüksel'den ABD'ye karşı "daha sert" bir yanıt talep etti.

Donald Trump ile ticaret müzakerelerinin 'bir tür güç dinamiğine' dayanması gerektiğini vurgulayan Ferracci, "Trump'ın AB'ye gümrük vergisi uygulama tehditleri karşısında tepki vermemiz gerektiği açık" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Trump'a üstü kapalı bir göndermede bulundu ve AB'nin ABD'nin olası hamlelerine yanıt verebilecek kapasitede olduğunu belirtti.



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Avrupa Parlamentosu'nun uluslararası ticaret komitesi başkanı Bernd Lange, Trump'ın gümrük vergilerini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirirken, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani daha ihtiyatlı bir ton tercih ederek, "Gümrük vergisi savaşı kimse için iyi değil." dedi.

Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, ABD'nin gümrük vergilerini halkına bariz bir saldırı ve milyarderlere bir hediye olarak nitelendirirken bu durumun müttefiklerin ilişkilerini parçaladığını öne sürdü.

Verhofstadt Avrupa Birliği'nin zorbalığa boyun eğmemesi gerektiğini vurguladı.