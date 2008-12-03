Ticaret Kanunu değişiyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İş yerinde yanıltıcı şekilde sahte belge asarak haksız rekabet yaratanlara, 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının, 31 ila 60. maddelerini içeren 2. Bölümü kabul edildi.



Kabul edilen bölüme göre, başkalarını veya mallarını, fiyatlarını; yanıltıcı, incitici ve kötüleyici beyanlar, karşılaştırmalı ve aşırı reklamlar, paye, diploma veya ödül almadığı halde bunlara sahipmiş gibi hareket etmek, rekabeti bozucu satış yöntemleri, haksız rekabet sayılacak.

İş yerine yanıltıcı şekilde, “Paris'ten diplomalı terzi”, “Christian Dior'un kalfası”, “Ödüllü çevirmen” gibi sahte belge asarak, haksız rekabet yaratanlara, 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Ticari işletmesi, malları, iş ürünleri, faaliyeti, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında, “gerçek dışı veya yanıltıcı” açıklamalarda bulunmak suç sayılacak. İşletmeler, rekabette öne geçmek için “sezon sonu” indirimi diye hiç bitmeyen kampanyalarla tüketiciyi yanıltamayacak.



“Yüksek kalite, düşük fiyat” sloganıyla mağazaya çekilen müşterilere, reklamı yapılan ürünlerin yerine, ucuzluk uygulanan başka mallar verilerek, tüketiciler aldatılamayacak.



KAPIDAN SATIŞ



Müşteri, malın gerçek değeri konusunda yanıltılamayacak. Müşterinin karar verme özgürlüğüne, hediyelerle etki edilemeyecek.

Saldırgan satış teknikleriyle müşterinin karar verme özgürlüğü kısıtlanamayacak.

Evin kapısına (kapıdan) gelerek veya yoldan çevirerek yapılan satışlar, saldırgan satış yöntemi olarak değerlendirilecek.



TAKSİTLİ SATIŞLAR



Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin özellikleri, miktarı, kullanım amaçları, yararları veya tehlikeleri gizlenerek, müşteri yanıltılamayacak. Sadece açıklamalar değil, malın biçimi, paketlenme tarzı, etiketteki takdim gibi görsel algılamalar da yanıltıcı olamayacak.

Taksitli satış ve tüketici kredilerinde dürüst davranılmaması, haksız rekabet sayılacak. Uygulanan faiz veya vade farkı, ödemelerin nasıl yapılacağı ve taksitle satış yapanın unvanı açıklanacak.



2 YILA KADAR HAPİS CEZASI



Bu haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenlere, 2 yıla kadar hapis ve para cezası verilecek.

Bir kimseyi başkasıyla yapmış olduğu sözleşmeyi ihlale ve feshe yöneltici eylemler, başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, iş sırlarını hukuka aykırı ifşa etme, iş şartlarına uymama, dürüstlüğe aykırı davranış olarak değerlendirilecek.

Haksız rekabet ilkelerine aykırı davranan her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşları da sorumlu olacak ve aleyhlerine dava açılabilecek.

Hizmet sağlayıcıları aleyhine, alıcısı ve içeriğini seçmediği, içeriğini değiştirmediği haksız rekabete neden olan ileti nedeniyle dava açılmayacak.



“ALLAH BİR ÖNERGESİ VERSEK...”



DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, tasarı üzerinde verdikleri önergelerin kabul edilmemesi üzerine, AK Parti'li milletvekillerine tepki gösterdi. Kaplan, “(Allah birdir) diye önerge getirsek, bu konuda tereddüt geçirir misiniz, merak ediyorum. Bakan'a mı bakarsınız, yukarı mı bakarsınız?” diye konuştu.



Bunun üzerine Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, muhalefetin makul önerilerini kabul ettiklerini söyledi. Tasarının 2. Bölümünün kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime ara verdi. Verilen arada, Komisyon ve Hükümetin yerine oturmaması üzerine Türk Ticaret Kanunu Tasarısının görüşmeleri ertelendi.



Genel Kurulda, Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığının Düzenlenmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine geçildi.