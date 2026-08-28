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Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem… Sel uyarısı yapıldı

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#Deprem#Sel Alarmı#Tibet
Tibet’te 5.0 büyüklüğünde deprem… Sel uyarısı yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 01:31

Çin'in Nepal sınırında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmı devreye alındı.

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Çin’in Nepal sınırında hareketlilik peş peşe doğal afetler yaşanıyor. Dün toprak kaymasının yaşdığı Tibet Özerk Bölgesi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) tarafından yapılan açıklamada, depremin Tibet’in kuzeyinde, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua, Tibet’te bir set gölünün taşma riski nedeniyle 5. seviye sel alarmının devreye alındığını bildirdi. Xinhua’ya göre; Çin Su Kaynakları Bakanlığı, yerel yetkililere set gölünü ve yağışları izleme talimatı verdi. Çin Deprem Ağları Merkezi dün Tibet’in Nagqu bölgesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti.

NEPAL’DE ŞU ANA KADAR 389 ÖLÜM DOĞRULANMIŞTI

Tibet sınırındaki Nepal’de dün Himalayalar’da kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri’ne ulaşmasıyla sel felaketi meydana gelmişti. Nepal Polisi, selde şu ana kadar 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu ise toplamda 910 kişinin kayıp durumda olduğunu açıklamıştı.

 

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#Deprem#Sel Alarmı#Tibet

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