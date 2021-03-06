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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Tibet’in dini lideri Dalai Lama, koronavirüs aşısı oldu

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Tibet’in dini lideri Dalai Lama, koronavirüs aşısı oldu

Tibet’in sürgündeki dini lideri Dalai Lama (85), Hindistan’ın Dharamsala kentinde koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Tibet’in sürgündeki dini lideri Dalai Lama, Hindistan’ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinin Dharamsala kentinde koronavirüs aşısı oldu. Dalai Lama, aşı işleminin ardından halka cesur ve aşı olma çağrısında bulundu.

Dalai Lama konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha büyük problemlerin ortaya çıkmaması için aşı olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

KONUTUNDA YAŞAYAN 10 KİŞİ DAHA AŞI OLDU

Dini lider Dalai Lama’nın aşı olduğu Zonal Hastanesi’nde görevli Dr. G.D. Gupta, Dalai Lama’nın konutunda yaşayan 10 kişinin de aşı olduğunu ifade etti. Öte yandan, Dalai Lama’nın Oxford/AstraZeneca ortaklığında geliştirilen ‘Covishield’ aşısını olduğu aktarıldı.

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