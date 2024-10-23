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THY ve Pegasus, İran uçuşlarını durdurdu

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#THY#Pegasus#İran
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını durdurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 13:52

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, güvenlik nedeniyle İran'a uçuşlarını iptal etti. THY ve Pegasus'un sefer iptali kararının, 1 Kasım'a kadar süreceği bildirildi.

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Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurma kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik sebebiyle daha önce Lübnan seferlerini durduran THY ve Pegasus, aynı gerekçe ile İran seferlerini de iptal etti.

Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuş yapmayacak.

THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar durdurdu.

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#THY#Pegasus#İran

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