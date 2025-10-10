×
THY uçağı havalandı: İsrail'in alıkoyduğu aktivistler tahliye ediliyor

THY uçağı havalandı: İsrailin alıkoyduğu aktivistler tahliye ediliyor
Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden THY uçağı Eilat kentinden havalandı.

THY'e ait 6920 sefer sayılı uçak, sabah saatlerinde İsrail'in güneyindeki Eilat kentine bağlı Ramon Havalimanı'na ulaştı.

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonundan yasa dışı biçimde alıkoyduğu 18 Türk vatandaşı ve diğer ülkelerden toplam 94 aktivist, söz konusu THY uçağıyla buradan ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar.

Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz." 

Aktivistleri taşıyan uçağın saatler içinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

