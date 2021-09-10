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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Theodorakis sirtakiyle defnedildi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Theodorakis sirtakiyle defnedildi

Yunanistan'da geçen perşembe günü hayatını kaybeden dünyaca ünlü besteci, aktivist, siyasetçi ve yazar Mikis Theodorakis (96) dün Girit’in Hayna şehrindeki Galatas köyünde defnedildi.

Giritliler ünlü bestecinin şarkılarını söyleyerek “ölümsüz” diye bağırdılar. Theodorakis’in tabutu, vasiyeti üzerine Yunan bayrağına sarılmadı. Adına kurulmuş orkestra ise mezarı başında, Theodorakis’in “Zorba” (1964) filmi için bestelediği ünlü sirtakiyi çaldı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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