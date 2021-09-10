Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
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Theodorakis sirtakiyle defnedildi
Yunanistan'da geçen perşembe günü hayatını kaybeden dünyaca ünlü besteci, aktivist, siyasetçi ve yazar Mikis Theodorakis (96) dün Girit’in Hayna şehrindeki Galatas köyünde defnedildi.
Giritliler ünlü bestecinin şarkılarını söyleyerek “ölümsüz” diye bağırdılar. Theodorakis’in tabutu, vasiyeti üzerine Yunan bayrağına sarılmadı. Adına kurulmuş orkestra ise mezarı başında, Theodorakis’in “Zorba” (1964) filmi için bestelediği ünlü sirtakiyi çaldı.