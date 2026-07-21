‘The Odyssey’ Atina’yı böldü

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16 Temmuz’da vizyona giren ve görsel ihtişamıyla ülkede övgü alan yapımda, Oscar ödüllü siyahi oyuncu Lupita Nyong’o’nun Truvalı Helen’i canlandırması, milliyetçi çevrelerin tepkisini çekti. Bazı eleştirmenler ise filmin Yunan kültürel mirasını yeterince yansıtmadığını savundu. Milliyetçi Niki Partisi, hem oyuncu seçimini, hem de Yunan hükümetinin filme sağladığı yaklaşık 6 milyon avroluk desteği eleştirerek yapımın tarih ve mitolojiyi çarpıttığını savundu. El Greco filminin yönetmeni Yannis Smaragdis de uyarlamaya tepki göstererek, “Kim olduklarını bilmediğimiz çevrelerin, kutsal ve değerli gördüğümüz şeylerin Afrika’dan geldiğini göstermeye çalıştığı ikinci kez yaşanan bir durumdur. Daha önce Afrodit’in siyah olduğunu söylüyorlardı. Eğer Nolan’ın yöntemi buysa, bu Yunanlara yönelik düşmanca bir eylem ve bir aldatmacadır” dedi. Buna karşılık oyuncu ve yönetmen Renos Charalambides, tartışmanın ırk üzerinden değil, Helen karakterinin yaş algısı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Güzel Helen neden 40, 50 veya 60 yaşında olamaz?” ifadelerini kullandı.

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BAKANDAN SERT YANIT GELDİ

Eleştirilere en net cevap ise Kültür Bakanı Lina Mendoni’den geldi. Lifo dergisine konuşan Mendoni, “Devletin görevi bir sanatçıya bir eseri nasıl yorumlayacağını dikte etmek değildir. Gerçekten Christopher Nolan’ın devlet tarafından sansürlenmesini mi tartışıyoruz?” diyerek yönetmene destek verdi. Aristoteles Üniversitesi Klasik Filoloji Profesörü Christos Tsagalis de Homeros eserlerinin yüzyıllardır farklı biçimlerde yorumlandığını ve bunun destanların evrenselliğini güçlendirdiğini vurguladı. Öte yandan filmin bazı sahnelerinin çekildiği Navarin Körfezi, Methoni ve Voidokilia Plajı gibi bölgeler, şimdiden turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

GİŞE REKORU KIRACAK GİBİ

The Odyssey, yapım şirketi Universal Pictures’a göre açılış hafta sonunda küresel gişede 264 milyon dolar hasılat elde ederek fırtına gibi esti. Başrollerini Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway ile Zendaya’nın paylaştığı dev yapım, yönetmen Christopher Nolan’ın küresel gişede 975 milyon dolar hasılat elde eden 2023 yapımı ‘Oppenheimer’ filmini bile geride bırakarak tarihi bir açılışa imza attı.

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