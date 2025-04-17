The New York Times: ABD, Suriye'den çekiliyor

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New York Times, ABD’nin, Suriye’den yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etti. Gazetenin iki üst düzey ABD yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Pentagon, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üsten 3’ünü kapatmaya hazırlanıyor.

Bu plana göre Suriye’de 2 bin olan ABD asker sayısının bin 400’e düşürüleceği öne sürülüyor.

HANDE FIRAT: ABD, SDG'YE UZUN BİR ZAMANDIR MÜHİMMAT SEVKİYATINDA BULUNMUYOR

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın konuya ilişkin aktardıkları ise şöyle:

ABD'nin Suriye'den asker çekmeye başladığını söylemiştik. Bir süredir Türkiye ile ABD arasında görüşmeler yürütülüyordu. Trump'ın özellikle bakışı biliniyordu. Bu görüşmelerde de çok net bir şekilde neden bölgede asker kalmaması açıklandı. ABD'nin İran ve Rusya sıkıntısı dışında iki sıkıntısı daha vardı; bunlar DAEŞ hapishaneleri, Kürtlerin bölgedeki durumu. Kürtlerin ne olacağı konusu zaten süreç içerisinde çözüldü. ABD'liler bunu gördü. Şara ile Mazlum Abdi anlaşma imzaladı. Bu konuna da hem Türkiye hem ABD sürecin hızlanmasını istedi. DEAŞ hapishaneleri aslında Suriye'nin kuzeyinde bulunuyor. Burada yaklaşık 10-12 bin civarı hapishanede ve kampta Iraklı var. Iraklılar bir süre önce, bakın şimdi değil. O kamptaki vatandaşlığını almaya başladılar 2000 3000 civarında başka ülkelerden DEAŞ'lılar var. Bu ülkeler ya alacak ya da orada Suriye yönetiminin gözetiminde hapishanelerde ve kamplarda kalacaklar. Geri kalan rakamın çoğunluğunu Suriyeliler oluşturuyor. Dolayısıyla Suriye kendi hapishanelerinde bunları tutacak. 4-5 gün önce Amerikalılar ufak ufak askerlerini azaltmaya başladılar. Daha da önemlisi SDG’nin imza atmasındaki belki en önemli gerekçe, Amerikalı yetkililerin Suriye’den çekileceklerini SDG‘ye söylediler. Tamamen çıkmaları beklenmiyor, yıl sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde bir takvim var. Bu takvime göre karar verecekler ve tabii bölgedeki gelişmelerde etkili olacak. Sadece bu değil, ABD, SDG‘ye uzunca bir zamandır da mühimmat sevkiyatında bulunmuyor.

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60 GÜN SONRA DA TEKRAR DEĞERLENDİRME YAPILACAK

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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, detayları aktardı:

NYT'nin duyurduğuna göre; ABD Suriye'den yüzlerce asker çekmeye başladı. Asker sayısı 2 binden, bin 400'e düşürülecek. 3 üs kapatılacak. Amerikalı komutanlar en az 500 asker bırakalım önerisinde bulundu. Trump'ın asker bırakma konusunda istekli olmadığı ifade edildi. 60 gün sonra da tekrar değerlendirme yapılacak.