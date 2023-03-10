The Economist'ten dikkat çeken analiz: Kılıçdaroğlu'nun formalite olması beklenen adaylığı dramaya dönüştü

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Günler süren krizin ardından muhalefet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde anlaşması ile aday belli oldu.

Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ederken İngiliz The Economist'ten dikkat çeken bir seçim analizi geldi.

İnternet edisyonunda 'Türkiye muhalefeti adamını seçti' başlıklı bir yazı yayınlayan dergi 'Ama bazıları bundan memnun değil' yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanasından önceki sürece dikkat çeken The Economist yazıda şu ifadeye yer verdi;

'Kılıçdaroğlu'nun formalite olması beklenen adaylığı dramaya dönüştü'

İyi Parti liderinin kısa süreliğine masadan kalktığının anımsatıldığı yazıda adayın seçime 70 gün kala belirlendiği bilgisine yer verildi.

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Geçtiğimiz günlerde benzer bir analiz yazısı da Foreign Policy'den gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'yetenekli bir hatip' değerlendirmesinde bulunan dergi internet edisyonunda yayınlanan haberde şu ifadeye yer vermişti;

'Siyasi analistler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri ikna etmek için mücadele edeceğini söylüyor.'

'Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir mücadele ile karşı karşıya' başlığı ile okurlarının karşısına çıkmıştı.