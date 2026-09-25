The Economist'ten çarpıcı Orta Doğu analizi: ABD'nin hükmü sona ermek üzere... 'En güçlü aday Türkiye'

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Türkiye'nin yükselen gücü, İngiltere'nin ünlü The Economist dergisinde yayımlanan analizde gözler önüne serildi.

The Economist, ABD'nin İran ile savaştan kolay bir biçimde çıkamayacağı vurguladı ve Amerika'nın Orta Doğu'daki "kendi planlarını dayatma girişimleri sona erdi" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ABD'nin de Orta Doğu'da girişimleri olabileceği öne sürülen yazıda, "Amerika'nın bölgedeki etkisi son bulduğunda ortaya çıkacak devasa güç boşluğunu doldurabilecek en güçlü aday Türkiye'dir" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin savaşlar, gizli operasyonlar ve diplomatik girişimler aracılığıyla bölgede kendi tasarladığı düzeni oluşturmaya çalıştığı belirtilen analizde, "ABD'nin bölgedeki etkisi son bulduğunda ortaya çıkacak devasa güç boşluğunu doldurabilecek en güçlü aday Türkiye'dir" ifadesi kullanıldı.

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Yazıda, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle geliştirdiği diplomatik ilişkilerin yanı sıra milli çıkarlarını merkeze alan bağımsız dış politika vizyonuna da dikkat çekildi.

Ankara'nın bölgesel gelişmelere pragmatik adımlarla karşılık verdiği ve yeni diplomatik fırsatlar oluşturduğu belirtildi.

Savunma sanayisinde geliştirdiği yerli ve milli kapasitenin, Türkiye'nin masadaki elini benzersiz bir şekilde güçlendirdiği ve bölgesel caydırıcılığını en üst seviyeye çıkardığı ifade edildi.

SURİYE VE IRAK DETAYI

The Economist'in analizinde, Türkiye'nin komşuları Suriye ve Irak ile geliştirdiği sıcak ilişkilere de yer verildi.

Türkiye'nin, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konsepti çerçevesinde Suriye ve Irak sahasında inisiyatif alan hamlelerinin altı çizildi.

Ankara'nın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri ilerlettiği kaydedildi.

Ankara'nın Bağdat ile ticaret yolları, su kaynaklarının yönetimi ve bölgesel terörle mücadele gibi alanlarda işbirliği yürüttüğü aktarıldı.

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Bu durumun, Türkiye'nin bölgesel liderliğini perçinlediği vurgulandı.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKINA DİKKAT ÇEKİLDİ

The Economist, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini yalnızca Suriye ve Irak'la sınırlamadığını da belirtti.

Analizde, Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dikkat çekilerek Ankara'nın farklı bölgesel aktörler ile geliştirdiği ilişkilerin Orta Doğu'daki ağırlığını artırabileceği değerlendirildi.