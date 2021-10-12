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Texas’tan flaş zorunlu aşı kararı!

#Koronavirüs#Texas#Zorunlu Aşı
Texas’tan flaş zorunlu aşı kararı

ABD’nin Texas eyaletinde özel şirketler dahil olmak üzere herhangi bir kurumun çalışanlarını ya da müşterilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya zorlaması valilik kararnamesiyle yasaklandı.

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Dünyanın birçok yerinde hükümetler tarafından uygulanmaya başlanan zorunlu aşı uygulamasına ABD eyaleti Texas'tan farklı karar geldi. Texas kurum çalışanlarının aşıya zorlanmasını yasakladı. 

Texas Valisi Greg Abbott, imzaladığı kararnamede “Texas’ta hiçbir kurum, aşı olmaya dini, tıbbi veya önceden Kovid-19 geçirmiş olması gibi herhangi bir nedenle karşı çıkan çalışanı ya da müşterisini Kovid-19 aşısı olmaya mecbur bırakamaz” ifadesini kullandı.

Kendisi aşı olduktan sonra Kovid-19’a yakalanan Abbott, kararnamede Texaslıların aşı olmaya teşvik edilmesini savunurken, aşının her zaman isteğe bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

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Öte yandan ABD’de Biden yönetimi 100’den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına aşı veya haftalık test zorunluluğu getirmesi kuralını uygulamaya koymaya hazırlanırken, Teksas merkezli American Airlines ve Southwest Airlines gibi büyük şirketler federal kurallara uyacaklarını açıkladı.

Abbott daha önce eyalet ve yerel yönetimlerin aşıyı zorunlu tutmasını yasaklamış ancak özel şirketlerle ilgili bir düzenlemeye gitmemişti.

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Montana eyaleti de işverenlerin çalışanlarına aşıyı zorunlu tutmasını kanunen engellemişti.

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#Koronavirüs#Texas#Zorunlu Aşı