Texas'taki sel felaketinde ölü sayısı 104'e yükseldi

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Yetkililer, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

AFET BÖLGESİNDE 50 BİN KİŞİ VAR

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

Gözden Kaçmasın 95 kişi öldü 41 kişi kayıp… Selin bilançosu ağırlaşıyor Haberi görüntüle

YENİ SEL FELAKETİ ALARMI

Abbott, yaptığı açıklamada eyalet genelinde 41 kişinin kayıp olduğunu ve daha fazlasının da kayıp olabileceğini bildirdi. Abbott, eyaletin bazı bölgelerinde "ani sel" riskinin sürdüğünü açıkladı. Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki günlerde daha fazla şiddetli yağış beklendiğini ifade eden Abbott, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Vali, Büyük Ülke, Concho Vadisi, Orta Teksas ve Kerrville gibi bölgelerde ani sellere yol açabilecek yağışların etkili olabileceğini kaydetti. Kerrville'de daha önce görülen şiddetli yağışların tekrarlanmayacağını belirten Abbott, tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı. Abbott, risk altındaki bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

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Abbott, "ek yağışların ani sellere neden olma ihtimali yüksek olduğu" uyarısı yaparak, "Toprağın halihazırda suya doymuş olduğunu unutmamalısınız" diye konuştu.

Yetkililer, özellikle alçak kesimlerde ve nehir yataklarına yakın yerlerde ikamet edenlerin hazırlıklı olmasını tavsiye etti. Acil durum ekiplerinin, olası afet senaryolarına karşı alarm durumunda olduğu bildirildi.