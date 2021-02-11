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Dünya
hurriyet.com.tr - AA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 11.02.2021 - 19:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD'de inanılmaz kaza! Can kayıpları var

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Son dakika haberi: ABD'de inanılmaz kaza! Can kayıpları var
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Son dakika haberi... ABD’nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve en az 100 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Forth Worth Polis Departmanı Sözcüsü, Dallas ile Forth Worth şehirleri arasındaki 35W otobanındaki buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Sözcü, söz konusu kazada en az 100 aracın birbirine girdiği bilgisini de paylaştı.

Sabah meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğü teyit edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılar konusunda ise bilgi verilmedi.

Son dakika haberi: ABDde inanılmaz kaza Can kayıpları var

Olay yerine giden ambulans ve acil kurtarma ekiplerinin kaza nedeniyle yığılan araçlardaki ölü ve yaralılara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadığı aktarıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade ederek, ölü ve yaralı sayısı konusunda gelişmeleri gün içinde güncelleyeceklerini kaydetti.

Öte yandan, bu sabah saatlerinde bölgeye ayazla birlikte karla karışık yağmur yağdığı öğrenildi. Yollarda buzlanma yaşandığı için yollar, köprüler ve kaldırımlar için uyarı yayınladığı aktarıldı.

Son dakika haberi: ABDde inanılmaz kaza Can kayıpları var

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