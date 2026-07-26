Test sonuçları şaşırttı: Gizli silah dengeleri değiştirebilir! ‘Savaş başlığı taşıyan uçan bir cep telefonu’

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Avrupa, Rusya’nın giderek artan insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı daha düşük maliyetli ve etkili çözümler geliştirmeye çalışırken, İsveç’in kırsal kesimindeki gizli bir test sahasında gerçekleştirilen dikkat çekici bir deneme savunma çevrelerinin odağına yerleşti.



İsveç merkezli savunma şirketi Nordic Air Defence (NAD) tarafından geliştirilen ve ‘Kreuger’ adı verilen yeni nesil İHA önleme sistemi, düşük maliyeti ve yapay zekâ destekli hedef imha kabiliyetiyle Avrupa’nın hava savunma stratejisinde önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.



Telegraph gazetesinin yerinde takip ettiği testte, şirket yetkilileri Kreuger’in yalnızca teknik kabiliyetlerini değil, aynı zamanda modern savaş alanlarında giderek büyüyen ‘maliyet etkin hava savunması’ sorununa çözüm üretme iddiasını da ortaya koydu.



‘SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYAN UÇAN BİR CEP TELEFONU’



Nordic Air Defence’de havacılık mühendisi olarak görev yapan Dominic Surano, test öncesinde sistemi oldukça dikkat çekici bir ifadeyle tanımladı: “Özünde bu, savaş başlığı taşıyan uçan bir cep telefonu.”



İlk bakışta oldukça mütevazı görünen Kreuger, hafif yapılı bir gövdeye ve küçük bir pervaneye sahip. Dış görünüşü gelişmiş bir füze sisteminden çok hobi amaçlı üretilmiş bir hava aracını andırıyor. Ancak NAD mühendislerine göre sistemin asıl gücü görünümünde değil, ekonomik ve operasyonel avantajlarında yatıyor.





Fotoğraf: Nordic Air Defence

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Şirket, Rusya’nın binlerce düşük maliyetli saldırı İHA’sı üretmesine karşı NATO ülkelerinin milyonlarca dolar değerindeki hava-hava füzelerini kullanmasının sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Surano, savaş alanındaki değişime dikkat çekerek şunları söyledi:Test edilen Kreuger sisteminin mevcut prototip kitinin maliyetinin yaklaşık 8 bin sterlin olduğu ifade edilirken, seri üretimde birim maliyetin yaklaşık 10 bin dolar seviyesinde tutulmasının hedeflendiği bildirildi.

YAPAY ZEKA HEDEFİ BELİRLİYOR, FÜZE KENDİ KARARINI VERİYOR



Telegraph'ta yer alan haberde Kreuger’in çalışma prensibi tamamen otonom yapay zeka destekli hedefleme sistemine dayanıyor. Sistem, düşman İHA’sını tespit ettikten sonra hedefe yaklaşarak en uygun saldırı noktasını belirliyor. Ardından taşıdığı savaş başlığını patlatarak hedefi etkisiz hale getiriyor.



Alternatif olarak sistem, patlayıcı yerine İHA’nın pervanelerini fiziksel olarak imha eden kinetik önleyici mühimmat da taşıyabiliyor. Şirket, gelecekte elektromanyetik darbe (EMP) kullanan yeni bir versiyon üzerinde de çalışıldığını açıkladı. Bu yeni modelin patlama oluşturmadan elektronik sistemleri devre dışı bırakarak çok sayıda İHA’yı aynı anda etkisiz hale getirmesi hedefleniyor.





🇸🇪 Nordic Air Defence (@NADindustries) Kreuger 100 is its first CUAS platform.



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TEST SIRASINDA NEFESLER TUTULDU



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İsveç kırsalındaki gizli test alanında gerçekleştirilen deneme sırasında mühendisler son kontrolleri yapmak için yoğun mesai harcadı. Fırlatma öncesinde alanda hissedilen gerginlik dikkat çekti. Kreuger havalandıktan sonra şirket çalışanları, füzenin burnuna yerleştirilen kameradan gelen canlı görüntüleri büyük bir ekrandan izlemeye başladı.İlk yaklaşmada sistem hedef İHA’nın yanından geçti. Kısa süreli sessizliğin ardından mühendisler paniğe kapılmadı. Kreuger birkaç dakika içinde rotasını düzeltti, yeniden hedefe yöneldi ve ikinci yaklaşmada patlama yarıçapına girerek sahte savaş başlığını başarıyla infilak ettirdi.Başarılı vuruşun ardından Dominic Surano,ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN İHA STRATEJİSİ NATO’YU ZORLUYOR

Nordic Air Defence held its first public Demo Day for the K100XR, showing a live interception before media. The interceptor targets Shahed-type drones, priced at a few thousand dollars versus a $480K Stinger.https://t.co/EwDh81TBw2 pic.twitter.com/3mjLB7cidF — Dylan Malyasov | 🧐 (@DylanMalyasov) July 5, 2026

‘HAVA SAVUNMASININ MALİYET SORUNUNU ÇÖZDÜK’



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Kreuger’in geliştirilmesinin temel nedeni Rusya’nın son yıllarda yoğun şekilde kullandığı düşük maliyetli saldırı İHA’ları olarak gösteriliyor. Özellikle Polonya hava sahasına giren yaklaşık 20 Rus İHA’sı NATO açısından önemli bir alarm oluşturmuştu. Söz konusu olayda NATO savaş uçakları havalandırılarak İHA’lar düşürüldü.Ancak birkaç bin dolara üretilebilen insansız hava araçlarının milyonlarca dolar değerindeki hava savunma sistemleriyle vurulması, savunma çevrelerinde ciddi bir maliyet tartışmasını beraberinde getirdi. Benzer sorun yalnızca askerî hedeflerde değil, Ukrayna’ya destek sağlayan havaalanları, lojistik merkezleri ve fabrikaların korunmasında görev yapan Avrupa ülkelerinin sivil savunma kurumları açısından da büyüyen bir risk olarak görülüyor.İsveç’in eski Dışişleri Bakanı ve şu anda NAD Strateji Direktörü olarak görev yapan Tobias Billström, başarılı testin ardından yaptığı değerlendirmede oldukça iddialı açıklamalarda bulundu:Billström, Kreuger’in tamamen Çin menşeli olmayan bileşenlerle üretildiğini belirterek bunun olası küresel ticaret krizleri veya savaş dönemlerinde seri üretim açısından önemli avantaj sağlayacağını ifade etti. Şirketin öncelikli hedefinin sistemi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunmak olduğu belirtilirken, daha sonra Avrupa ülkelerine yaygın şekilde ihraç edilmesi planlanıyor.

İNGİLTERE: DENİZ SAVUNMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR



Eski İngiliz Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey Telegraph’a yaptığı açıklamada Kreuger’in özellikle deniz güvenliği açısından önemli bir boşluğu doldurabileceğini söyledi. Heappey, İran’ın İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırılarını örnek göstererek gelecekte benzer toplu saldırıların İngiltere’nin deniz görev gruplarına karşı da gerçekleştirilebileceğini belirtti.



Heappey’e göre lazer tabanlı yönlendirilmiş enerji silahları bu alanda önemli bir seçenek olsa da her bölgede uygulanmaları mümkün değil. Kreuger ise çok daha ekonomik ve uygulanabilir bir alternatif sunuyor.



AVRUPA’DA İHA SAVUNMA YARIŞI HIZLANIYOR



Nordic Air Defence bu alanda çalışan tek şirket değil. Alman savunma şirketi Heckler & Koch, yapay zeka destekli hedef takip sistemi kullanan ve İHA’ları vurmak üzere geliştirilen yeni nesil bomba atar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Bir diğer Alman savunma devi Rheinmetall ise ‘Skynex’ adı verilen hava savunma sistemiyle dakikada yaklaşık bin akıllı mühimmat ateşleyerek İHA sürülerini durdurmayı hedefliyor. Buna karşın Avrupa’da birçok hükümet, yeni kurulan teknoloji şirketlerine büyük savunma ihaleleri verme konusunda temkinli davranıyor. Özellikle Almanya’da devletin, uzun yıllardır faaliyet gösteren geleneksel savunma şirketlerini tercih ettiği belirtiliyor.





GELECEĞİN SAVAŞINDA PAHALI SİSTEMLER YETERLİ OLMAYACAK