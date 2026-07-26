Test sonuçları şaşırttı: Gizli silah dengeleri değiştirebilir! ‘Savaş başlığı taşıyan uçan bir cep telefonu’

Derleyen: İSMAİL SARI / isari@hurriyet.com.tr
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 09:06
İlk bakışta sıradan bir oyuncağı andırıyor, ancak uzmanlara göre geleceğin savaşlarında dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. İsveç’teki gizli bir test sahasında ilk kez denenen bu sistem, hava savunmasında yıllardır çözülemeyen maliyet sorununa çare olabileceği iddiasıyla dikkat çekiyor. Peki bu küçük teknoloji, milyonlarca dolarlık sistemlerin yerini alabilir mi? İşte test aşamasında yaşananlar…
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Avrupa, Rusya’nın giderek artan insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı daha düşük maliyetli ve etkili çözümler geliştirmeye çalışırken, İsveç’in kırsal kesimindeki gizli bir test sahasında gerçekleştirilen dikkat çekici bir deneme savunma çevrelerinin odağına yerleşti. Fotoğraf: Nordic Air Defence
İsveç merkezli savunma şirketi Nordic Air Defence (NAD) tarafından geliştirilen ve ‘Kreuger’ adı verilen yeni nesil İHA önleme sistemi, düşük maliyeti ve yapay zekâ destekli hedef imha kabiliyetiyle Avrupa’nın hava savunma stratejisinde önemli bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.
Telegraph gazetesinin yerinde takip ettiği testte, şirket yetkilileri Kreuger’in yalnızca teknik kabiliyetlerini değil, aynı zamanda modern savaş alanlarında giderek büyüyen ‘maliyet etkin hava savunması’ sorununa çözüm üretme iddiasını da ortaya koydu.
‘SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYAN UÇAN BİR CEP TELEFONU’
Nordic Air Defence’de havacılık mühendisi olarak görev yapan Dominic Surano, test öncesinde sistemi oldukça dikkat çekici bir ifadeyle tanımladı: “Özünde bu, savaş başlığı taşıyan uçan bir cep telefonu.”
İlk bakışta oldukça mütevazı görünen Kreuger, hafif yapılı bir gövdeye ve küçük bir pervaneye sahip. Dış görünüşü gelişmiş bir füze sisteminden çok hobi amaçlı üretilmiş bir hava aracını andırıyor. Ancak NAD mühendislerine göre sistemin asıl gücü görünümünde değil, ekonomik ve operasyonel avantajlarında yatıyor.
Şirket, Rusya’nın binlerce düşük maliyetli saldırı İHA’sı üretmesine karşı NATO ülkelerinin milyonlarca dolar
değerindeki hava-hava füzelerini kullanmasının sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Surano, savaş alanındaki değişime dikkat çekerek şunları söyledi:“İnsansız hava araçları artık savaş bölgelerindeki en büyük öldürücü unsurlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 500 dolar değerindeki dronların 20 milyon dolarlık tankları imha ettiğini görüyoruz.”
Test edilen Kreuger sisteminin mevcut prototip kitinin maliyetinin yaklaşık 8 bin sterlin olduğu ifade edilirken, seri üretimde birim maliyetin yaklaşık 10 bin dolar seviyesinde tutulmasının hedeflendiği bildirildi.
YAPAY ZEKA HEDEFİ BELİRLİYOR, FÜZE KENDİ KARARINI VERİYOR TEST SIRASINDA NEFESLER TUTULDU
Telegraph'ta yer alan haberde Kreuger’in çalışma prensibi tamamen otonom yapay zeka destekli hedefleme sistemine dayanıyor. Sistem, düşman İHA’sını tespit ettikten sonra hedefe yaklaşarak en uygun saldırı noktasını belirliyor. Ardından taşıdığı savaş başlığını patlatarak hedefi etkisiz hale getiriyor.
Alternatif olarak sistem, patlayıcı yerine İHA’nın pervanelerini fiziksel olarak imha eden kinetik önleyici mühimmat da taşıyabiliyor. Şirket, gelecekte elektromanyetik darbe (EMP) kullanan yeni bir versiyon üzerinde de çalışıldığını açıkladı. Bu yeni modelin patlama oluşturmadan elektronik sistemleri devre dışı bırakarak çok sayıda İHA’yı aynı anda etkisiz hale getirmesi hedefleniyor.
İsveç kırsalındaki gizli test alanında gerçekleştirilen deneme sırasında mühendisler son kontrolleri yapmak için yoğun mesai harcadı. Fırlatma öncesinde alanda hissedilen gerginlik dikkat çekti. Kreuger havalandıktan sonra şirket çalışanları, füzenin burnuna yerleştirilen kameradan gelen canlı görüntüleri büyük bir ekrandan izlemeye başladı.
İlk yaklaşmada sistem hedef İHA’nın yanından geçti. Kısa süreli sessizliğin ardından mühendisler paniğe kapılmadı. Kreuger birkaç dakika içinde rotasını düzeltti, yeniden hedefe yöneldi ve ikinci yaklaşmada patlama yarıçapına girerek sahte savaş başlığını başarıyla infilak ettirdi.
Başarılı vuruşun ardından Dominic Surano, “Fiziksel temas sağlandı ve tehdit etkisiz hale getirildi”
ifadelerini kullandı.RUSYA’NIN İHA STRATEJİSİ NATO’YU ZORLUYOR
Kreuger’in geliştirilmesinin temel nedeni Rusya’nın son yıllarda yoğun şekilde kullandığı düşük maliyetli saldırı İHA’ları olarak gösteriliyor. Özellikle Polonya hava sahasına giren yaklaşık 20 Rus İHA’sı NATO açısından önemli bir alarm oluşturmuştu. Söz konusu olayda NATO savaş uçakları havalandırılarak İHA’lar düşürüldü.
Ancak birkaç bin dolara üretilebilen insansız hava araçlarının milyonlarca dolar değerindeki hava savunma sistemleriyle vurulması, savunma çevrelerinde ciddi bir maliyet tartışmasını beraberinde getirdi. Benzer sorun yalnızca askerî hedeflerde değil, Ukrayna’ya destek sağlayan havaalanları, lojistik merkezleri ve fabrikaların korunmasında görev yapan Avrupa ülkelerinin sivil savunma kurumları açısından da büyüyen bir risk olarak görülüyor. ‘HAVA SAVUNMASININ MALİYET SORUNUNU ÇÖZDÜK’
İsveç’in eski Dışişleri Bakanı ve şu anda NAD Strateji Direktörü olarak görev yapan Tobias Billström, başarılı testin ardından yaptığı değerlendirmede oldukça iddialı açıklamalarda bulundu: “Cevabı bulduğumuza inanıyorum. Çünkü hava savunmasının en büyük problemi olan maliyet etkinliği sorununu çözdük.”
Billström, Kreuger’in tamamen Çin menşeli olmayan bileşenlerle üretildiğini belirterek bunun olası küresel ticaret krizleri veya savaş dönemlerinde seri üretim açısından önemli avantaj sağlayacağını ifade etti. Şirketin öncelikli hedefinin sistemi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunmak olduğu belirtilirken, daha sonra Avrupa ülkelerine yaygın şekilde ihraç edilmesi planlanıyor.
İNGİLTERE: DENİZ SAVUNMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİRGELECEĞİN SAVAŞINDA PAHALI SİSTEMLER YETERLİ OLMAYACAK
Eski İngiliz Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey Telegraph’a yaptığı açıklamada Kreuger’in özellikle deniz güvenliği açısından önemli bir boşluğu doldurabileceğini söyledi. Heappey, İran’ın İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırılarını örnek göstererek gelecekte benzer toplu saldırıların İngiltere’nin deniz görev gruplarına karşı da gerçekleştirilebileceğini belirtti.
Heappey’e göre lazer tabanlı yönlendirilmiş enerji silahları bu alanda önemli bir seçenek olsa da her bölgede uygulanmaları mümkün değil. Kreuger ise çok daha ekonomik ve uygulanabilir bir alternatif sunuyor.
AVRUPA’DA İHA SAVUNMA YARIŞI HIZLANIYOR
Nordic Air Defence bu alanda çalışan tek şirket değil. Alman savunma şirketi Heckler & Koch, yapay zeka destekli hedef takip sistemi kullanan ve İHA’ları vurmak üzere geliştirilen yeni nesil bomba atar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bir diğer Alman savunma devi Rheinmetall ise ‘Skynex’ adı verilen hava savunma sistemiyle dakikada yaklaşık bin akıllı mühimmat ateşleyerek İHA sürülerini durdurmayı hedefliyor. Buna karşın Avrupa’da birçok hükümet, yeni kurulan teknoloji şirketlerine büyük savunma ihaleleri verme konusunda temkinli davranıyor. Özellikle Almanya’da devletin, uzun yıllardır faaliyet gösteren geleneksel savunma şirketlerini tercih ettiği belirtiliyor.
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde görev yapan Alman İHA savaş uzmanı Ulrike Franke, hükümetlerin teknoloji girişimlerine tamamen güvenmediğini söylemenin doğru olmayacağını ancak uzun vadeli sürdürülebilirlik konusunda çekinceler bulunduğunu ifade etti. Franke’ye göre devletler yalnızca teknolojinin çalışıp çalışmadığını değil, şirketlerin 10 yıl sonra da faaliyet gösterip göstermeyeceğini ve yedek parça desteği sağlayıp sağlayamayacağını da sorguluyor.
Bununla birlikte uzman isim, NATO’nun gelecekte Rusya veya İran kaynaklı büyük İHA sürülerine karşı koyabilmesi için düşük maliyetli önleme sistemlerinin kaçınılmaz hale geleceğini vurguladı. Franke, İran’ın geliştirdiği İHA’ların teknolojik açıdan en gelişmiş sistemler olmadığını ancak savaş şartlarında yeterince etkili olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Savaşta önemli olan en gelişmiş sistemi üretmek değildir. Yeterince iyi ve ekonomik bir sistem geliştirebilmektir.”
Franke ayrıca insansız hava aracı
tehdidinin yalnızca NATO'nun doğu sınırındaki ülkeleri ilgilendirmediğini belirtti. Bu yıl Almanya ve İspanya’daki havaalanlarında yaşanan İHA kaynaklı güvenlik krizlerinin Avrupa genelinde benzer risklerin arttığını gösterdiğini söyleyen Franke, şu uyarıda bulundu:“En büyük sorun onları gerçekten durdurabilmek. Ancak maliyet de en az bunun kadar önemli. Ukrayna'da olduğu gibi aynı anda binlerce İHA saldırısı gerçekleştiğinde, kendinizi savunurken ekonomik olarak iflas etme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.”